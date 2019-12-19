Герасимов обсудил с коллегой из США меры предотвращения инцидентов между ВС двух стран

В Минобороны подчеркнули, что встреча носила конструктивный характер

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов обсудил на встрече в Берне с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Марком Милли меры предотвращения инцидентов в ходе военной деятельности сторон. Об этом сообщили в среду в Минобороны России.

"Военачальники обменялись мнениями по вопросам стратегической стабильности, ситуации в Сирии и других регионах, а также мерам предотвращения инцидентов в ходе военной деятельности сторон", - сообщили в российском военном ведомстве.

Как подчеркнули в Минобороны России, "встреча носила конструктивный характер".

В пресс-службе Комитета начальников штабов ВС США уточнили, что стороны обсудили Сирию, стратегическую стабильность, другие различные оперативные и стратегические вопросы для улучшения механизма деконфликтинга, развития взаимопонимания и снижения рисков.

Также Милли и Герасимов признали "важность поддержания регулярных контактов для избежания просчетов и продвижения транспарентности". "В соответствии с прошлой практикой стороны условились сохранить конфиденциальность деталей разговоров", - говорится в сообщении.

Предыдущее общение Герасимова и Милли состоялось 25 октября. Ранее, 14 октября, после очередного телефонного разговора американская сторона отмечала, что военачальники обсуждали вопросы, "представляющие взаимный интерес в Сирии".

Кроме того, начальник Генштаба ВС РФ встретился в Берне с командующим Вооруженными силами Швейцарии корпусным генералом Томасом Зюссли. "Генерал армии Валерий Герасимов поблагодарил швейцарского военачальника за усилия по организации российско-американской встречи и проявленное гостеприимство. Состоялся обмен мнениями по ситуации в Европе, вопросам контроля над вооружениями, состоянию и перспективам взаимодействия военных России и Швейцарии", - уточнили в Минобороны России.