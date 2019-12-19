Военный эксперт: не Пентагону нам указывать, как себя вести

В Пентагоне рассказали о слежке за российским разведывательным кораблем "Виктор Леонов". В эфире радио Sputnik руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин прокомментировал заявления американской стороны.
Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) следит за российским кораблем-разведчиком "Виктор Леонов", который находится у побережья США, сообщило NORAD в Twitter.
"NORAD и Северное командование США (USNORTHCOM) внимательно отслеживают интересующие нас суда, в том числе иностранные военные корабли, такие как российский корабль "Виктор Леонов", в нашей зоне ответственности. Мы знаем о военно-морской деятельности России, в том числе о размещении этих разведывательных кораблей в регионе", – говорится в сообщении.
В командовании не стали раскрывать, какие предпринимаются меры, но отметили, что NORAD и USNORTHCOM регулярно проводят воздушные и морские операции для защиты Соединенных Штатов и Канады.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщил, что "Виктор Леонов" якобы действует "небезопасным образом" в международных водах у юго-восточного побережья США. В публикации утверждалось, что корабль не использовал ходовые огни при плохой видимости и не отвечал на вызовы других судов, пытавшихся установить его местонахождение во избежание столкновения.
Средний разведывательный корабль проекта 864 "Виктор Леонов", входящий в состав Северного флота, регулярно совершает плавания к берегам США.
В эфире радио Sputnik военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин прокомментировал заявления американской стороны.