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РИА Новости

Военный эксперт: не Пентагону нам указывать, как себя вести

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Российский военный корабль "Виктор Леонов"
Российский военный корабль "Виктор Леонов".
Источник изображения: © AP Photo / Desmond Boylan

В Пентагоне рассказали о слежке за российским разведывательным кораблем "Виктор Леонов". В эфире радио Sputnik руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин прокомментировал заявления американской стороны.

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) следит за российским кораблем-разведчиком "Виктор Леонов", который находится у побережья США, сообщило NORAD в Twitter.

"NORAD и Северное командование США (USNORTHCOM) внимательно отслеживают интересующие нас суда, в том числе иностранные военные корабли, такие как российский корабль "Виктор Леонов", в нашей зоне ответственности. Мы знаем о военно-морской деятельности России, в том числе о размещении этих разведывательных кораблей в регионе", – говорится в сообщении.

В командовании не стали раскрывать, какие предпринимаются меры, но отметили, что NORAD и USNORTHCOM регулярно проводят воздушные и морские операции для защиты Соединенных Штатов и Канады.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщил, что "Виктор Леонов" якобы действует "небезопасным образом" в международных водах у юго-восточного побережья США. В публикации утверждалось, что корабль не использовал ходовые огни при плохой видимости и не отвечал на вызовы других судов, пытавшихся установить его местонахождение во избежание столкновения.

Средний разведывательный корабль проекта 864 "Виктор Леонов", входящий в состав Северного флота, регулярно совершает плавания к берегам США.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин прокомментировал заявления американской стороны.

"Это очередной фейк, который призван работать над созданием образа России в качестве "неадекватного субъекта" в глазах международного сообщества. Ничего нового. Все, что говорится, – ложь. Мы осуществляем судоходство по строгим международным правилам. В противном случае предпринимаются определенные меры. Мне удивительно слышать, что США выдвигают какие-то претензии к российскому судну в то время, когда их военные корабли ведут не только разведывательную деятельность, но и участвуют в боевых действиях, что мы видели на примере нескольких регионов. ... Мы будем действовать, как суверенная держава – если нужно, чтобы наш корабль был где-то, то он должен там быть, о чем бы ни кричала американская разведка. Не Пентагону указывать кому-либо, как себя вести. Поскольку только у одной страны в мире – у Соединенных Штатов – армия, согласно их доктрине, предназначена для ведения боевых действий на чужих территориях", – сказал Александр Жилин.
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Страны
Канада
Россия
США
Проекты
СФ
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