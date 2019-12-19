Войти
Интерфакс-АВН

Новые способы взаимодействия разведки и артиллерии сократили время уничтожения противника - командующий войсками ЗВО

197
0
0
САУ "Акация"
САУ "Акация".
Источник изображения: rg.ru

Москва. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Перспективные средства наблюдения и связи и беспилотники существенно повысили боевой потенциал частей и подразделений Западного военного округа (ЗВО), сообщил командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлёв.

"Благодаря новым способам взаимодействия разведывательных и артиллерийских подразделений мы в несколько раз сократили время от обнаружения позиций противника до их уничтожения огневыми средствами", - сказал Журавлёв, которого цитирует окружная пресс-служба.

Этому, по словам военачальника, "в том числе способствуют поступившие средства наблюдения, связи, беспилотные летательные аппараты".

Журавлёв в среду подвёл итоги тактико-специальных учений (ТСУ), которые прошли с Красносельской мотострелковой бригадой на полигоне "Кирилловский" в Ленинградской области.

В ходе учений военнослужащие мотострелковых, танковых, артиллерийских, инженерных и разведывательных подразделений отработали освобождение населенного пункта от незаконных вооруженных формирований, разведку и уничтожение позиций условного противника, сказано в сообщении.

Также решались вопросы противовоздушной обороны, уничтожения боевых и разведывательных беспилотных летательных аппаратов, радиоэлектронной борьбы.

В манёврах, в частности, были задействованы танки Т-72Б-3, самоходные артиллерийские установки "Акация", легкобронированные тягачи МТ-ЛБ, разведывательные средства, сообщает штаб ЗВО.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2С3 Акация
МТ-ЛБ
Т-72
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения
Похожие новости
03.04.2019
На российской военной базе в Южной Осетии объявили учебную тревогу
19.04.2018
Более 2,5 тыс. человек принимают участие в учениях на Сахалине
23.03.2016
Лицензия на стабильность
10.03.2016
Форпост с вопросами
06.02.2013
Беларусь под надежной защитой
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.12 03:22
  • 1
Генштаб ВС РФ сообщил о замене группировки спутников "Око-1" на систему "Купол"
  • 18.12 23:58
  • 26
Новейший ЗРК "Викинг" защитит от любых "Стелсов" и крылатых ракет
  • 18.12 23:26
  • 3
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 18.12 22:31
  • 4
Раскаяние покупателя: не жалеет ли Белоруссия, что не купила F-16 вместо российских Су-30? (The National Interest, США)
  • 18.12 20:31
  • 6
Зачем России универсальные десантные корабли
  • 18.12 19:50
  • 1964
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.12 18:43
  • 2
Достойны награды: пилоты посадили Ту-22М3 на грунт
  • 18.12 18:28
  • 10
Газотурбинный двигатель для Т-14 "Армата"? А почему бы и нет
  • 18.12 18:22
  • 11
Развели политруками: настроение бойцов отследят внештатные инструкторы
  • 18.12 13:14
  • 3
В США решили вернуть в строй лёгкие винтовые самолёты
  • 18.12 12:57
  • 8
Sina (Китай): новый бомбардировщик Ту-160М, поставленный на серийное производство, станет мишенью? Китай все еще производит H-6К
  • 18.12 10:04
  • 2
Россия испытает свой самый опасный корабль
  • 18.12 08:25
  • 31
Китай клонировал российский "Морской старт"
  • 18.12 01:06
  • 1
В России до конца 2020 года создадут многоцелевые мины нового поколения
  • 18.12 00:59
  • 10
США испытали аналог запрещенного "Искандера"