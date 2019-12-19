Новые способы взаимодействия разведки и артиллерии сократили время уничтожения противника - командующий войсками ЗВО

Москва. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Перспективные средства наблюдения и связи и беспилотники существенно повысили боевой потенциал частей и подразделений Западного военного округа (ЗВО), сообщил командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлёв.

"Благодаря новым способам взаимодействия разведывательных и артиллерийских подразделений мы в несколько раз сократили время от обнаружения позиций противника до их уничтожения огневыми средствами", - сказал Журавлёв, которого цитирует окружная пресс-служба.

Этому, по словам военачальника, "в том числе способствуют поступившие средства наблюдения, связи, беспилотные летательные аппараты".

Журавлёв в среду подвёл итоги тактико-специальных учений (ТСУ), которые прошли с Красносельской мотострелковой бригадой на полигоне "Кирилловский" в Ленинградской области.

В ходе учений военнослужащие мотострелковых, танковых, артиллерийских, инженерных и разведывательных подразделений отработали освобождение населенного пункта от незаконных вооруженных формирований, разведку и уничтожение позиций условного противника, сказано в сообщении.

Также решались вопросы противовоздушной обороны, уничтожения боевых и разведывательных беспилотных летательных аппаратов, радиоэлектронной борьбы.

В манёврах, в частности, были задействованы танки Т-72Б-3, самоходные артиллерийские установки "Акация", легкобронированные тягачи МТ-ЛБ, разведывательные средства, сообщает штаб ЗВО.