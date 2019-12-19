Группа ВИС построит для Минобороны три логоцентра - под Новосибирском, Екатеринбургом и Хабаровском

Новосибирск. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Группа "ВИС" в рамках концессионных соглашений с министерством обороны РФ построит военные логистические центры в Новосибирской, Свердловской областях и Хабаровском крае, сообщил генеральный директор АО "Группа "ВИС" Кирилл Гапеев журналистам в Новосибирске в среду.

"Проект этот очень серьезный и очень крупный (...) Сейчас идет контрактная работа с министерством обороны (...) Таких центров будет три. Три распоряжения вышли в один день", - сказал он, не уточняя параметры проектов.

В конце ноября на официальном интернет-портале правовой информации были опубликованы три распоряжения председателя правительства РФ Дмитрия Медведева о заключении с дочерними компаниями группы "ВИС" концессионных соглашений "в отношении создания и эксплуатации зданий, строений и сооружений, оснащаемых соответствующим оборудованием и предназначенных для складирования, хранения и ремонта имущества Вооруженных сил РФ, в том числе объектов производственной и инженерной инфраструктуры".

Так, ООО "Девятая концессионная компания" станет концессионером строительства военного логоцентра в Свердловской области, ООО "Одиннадцатая концессионная компания" - в Новосибирской области, ООО "Шестнадцатая концессионная компания" - в Хабаровском крае. Все три компании, по словам Гапеева, являются 100%-ными "дочками" группы "ВИС".

Концедентом определено Минобороны России. Ему поручено в 150-дневный срок подготовить проекты, согласовать их с Минэкономразвития и Минфином РФ и заключить концессионные соглашения.

В приложениях к распоряжению указано, что логоцентр в Новосибирской области должен обеспечивать хранение 91,36 тыс. тонн имущества и 4,4 тыс. транспортных средств различных служб ВС РФ, свердловский соответственно - 64,83 тыс. тонн и 2,6 тыс. единиц, хабаровский - 144,94 тыс. тонн и 3,1 тыс. единиц.

Стоимость концессий будет определена в ходе их подготовки и пока не называется, однако источник "Интерфакса", знакомый с ситуацией, уточнил, что каждый из объектов оценивается в несколько десятков миллиардов рублей.

Группа "ВИС", по данным ее сайта, была образована в 2000 году. Компаниями группы создано более 70 крупных объектов энергетической, промышленной, транспортной, социальной и нефтегазовой инфраструктуры в 23 городах России и Европы. В стадии реализации находятся проекты в Московской, Новосибирской областях, Хабаровском крае, в Якутии, Ханты-Мансийском автономном округе и на Ямале.