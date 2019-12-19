Войти
Интерфакс-АВН

Группа ВИС построит для Минобороны три логоцентра - под Новосибирском, Екатеринбургом и Хабаровском

193
0
0

Новосибирск. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Группа "ВИС" в рамках концессионных соглашений с министерством обороны РФ построит военные логистические центры в Новосибирской, Свердловской областях и Хабаровском крае, сообщил генеральный директор АО "Группа "ВИС" Кирилл Гапеев журналистам в Новосибирске в среду.

"Проект этот очень серьезный и очень крупный (...) Сейчас идет контрактная работа с министерством обороны (...) Таких центров будет три. Три распоряжения вышли в один день", - сказал он, не уточняя параметры проектов.

В конце ноября на официальном интернет-портале правовой информации были опубликованы три распоряжения председателя правительства РФ Дмитрия Медведева о заключении с дочерними компаниями группы "ВИС" концессионных соглашений "в отношении создания и эксплуатации зданий, строений и сооружений, оснащаемых соответствующим оборудованием и предназначенных для складирования, хранения и ремонта имущества Вооруженных сил РФ, в том числе объектов производственной и инженерной инфраструктуры".

Так, ООО "Девятая концессионная компания" станет концессионером строительства военного логоцентра в Свердловской области, ООО "Одиннадцатая концессионная компания" - в Новосибирской области, ООО "Шестнадцатая концессионная компания" - в Хабаровском крае. Все три компании, по словам Гапеева, являются 100%-ными "дочками" группы "ВИС".

Концедентом определено Минобороны России. Ему поручено в 150-дневный срок подготовить проекты, согласовать их с Минэкономразвития и Минфином РФ и заключить концессионные соглашения.

В приложениях к распоряжению указано, что логоцентр в Новосибирской области должен обеспечивать хранение 91,36 тыс. тонн имущества и 4,4 тыс. транспортных средств различных служб ВС РФ, свердловский соответственно - 64,83 тыс. тонн и 2,6 тыс. единиц, хабаровский - 144,94 тыс. тонн и 3,1 тыс. единиц.

Стоимость концессий будет определена в ходе их подготовки и пока не называется, однако источник "Интерфакса", знакомый с ситуацией, уточнил, что каждый из объектов оценивается в несколько десятков миллиардов рублей.

Группа "ВИС", по данным ее сайта, была образована в 2000 году. Компаниями группы создано более 70 крупных объектов энергетической, промышленной, транспортной, социальной и нефтегазовой инфраструктуры в 23 городах России и Европы. В стадии реализации находятся проекты в Московской, Новосибирской областях, Хабаровском крае, в Якутии, Ханты-Мансийском автономном округе и на Ямале.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Минэкономразвития РФ
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
ИТ
Похожие новости
23.09.2014
Минобороны согласилось рассекретить детальные карты России
01.07.2014
Работа над прикрытием
11.01.2012
Головная боль «оборонщиков»
25.05.2010
Совещание по вопросам развития систем связи Вооружённых Сил
23.09.2006
Правительство одобрило законопроект о земельном рынке
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.12 03:22
  • 1
Генштаб ВС РФ сообщил о замене группировки спутников "Око-1" на систему "Купол"
  • 18.12 23:58
  • 26
Новейший ЗРК "Викинг" защитит от любых "Стелсов" и крылатых ракет
  • 18.12 23:26
  • 3
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 18.12 22:31
  • 4
Раскаяние покупателя: не жалеет ли Белоруссия, что не купила F-16 вместо российских Су-30? (The National Interest, США)
  • 18.12 20:31
  • 6
Зачем России универсальные десантные корабли
  • 18.12 19:50
  • 1964
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.12 18:43
  • 2
Достойны награды: пилоты посадили Ту-22М3 на грунт
  • 18.12 18:28
  • 10
Газотурбинный двигатель для Т-14 "Армата"? А почему бы и нет
  • 18.12 18:22
  • 11
Развели политруками: настроение бойцов отследят внештатные инструкторы
  • 18.12 13:14
  • 3
В США решили вернуть в строй лёгкие винтовые самолёты
  • 18.12 12:57
  • 8
Sina (Китай): новый бомбардировщик Ту-160М, поставленный на серийное производство, станет мишенью? Китай все еще производит H-6К
  • 18.12 10:04
  • 2
Россия испытает свой самый опасный корабль
  • 18.12 08:25
  • 31
Китай клонировал российский "Морской старт"
  • 18.12 01:06
  • 1
В России до конца 2020 года создадут многоцелевые мины нового поколения
  • 18.12 00:59
  • 10
США испытали аналог запрещенного "Искандера"