Реализация контракта с Индонезией на поставку Су-35 может начаться в 2020 году - Ростех

Кубинка (Московская область). 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Россия может приступить к реализации контракта на поставку Индонезии 11 истребителей Су-35 в 2020 году, сообщил "Интерфаксу" директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов.

"Я надеюсь, что в будущем году начнется реализация данного контракта", - заявил Кладов.

Он отметил, что для начала реализации контракта необходимо принятие индонезийской стороной целого ряда решений. "Эта работа ведется, насколько мне известно", - сказал Кладов.

"В Индонезии новый министр обороны, которого мы давно знаем, очень приятно, что он еще раз в последних заявлениях подтвердил твердое намерение реализовать данный контракт",- заявил он.

18 ноября глава Рособоронэкспорта (входит в Ростех) Александр Михеев сообщил, что контракт на поставку истребителей Су-35 Индонезии все еще не вступил в силу.

Россия и Индонезия подписали контракт на поставку 11 истребителей Су-35 в феврале 2018 года - через шесть месяцев после того, как США приняли закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Закон, в частности, предполагает санкции в отношении заказчиков продукции российских оборонных предприятий.

Появлялась информация о том, что Индонезия может отказаться от российских Су-35 из-за американских санкций. Однако в конце октября прошлого года в кулуарах форума министров обороны стран АСЕАН глава военного ведомства Индонезии Рямизард Рякуду заявил о решении индонезийского правительства не выходить из соглашения о приобретении российских истребителей.