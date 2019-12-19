Aydınlık (Турция): Инджирлик и Кюреджик — угроза для Турции

Президент Турции заявил, что закроет базы Инджирлик и Кюреджик, если со стороны США будут продолжаться давление и угрозы. Западная пресса отмечает, что Анкара становится все более непредсказуемой и опасной. Почему эти базы так важны для НАТО и Израиля, и каковы будут последствия, если Эрдоган примет соответствующее решение?

"Если нужно будет, закроем", - сказал Эрдоган об Инджирлике, центре операций США в регионе, и Кюреджике, центре израильской противоздушной обороны. Эти базы причиняют вред отношениям Турции со странами региона.

Заявление президента Реджепа Тайипа Эрдогана: "если нужно будет, закроем", снова вызвало дискуссию о базах Инджирлик и Кюреджик. Резкий выпад президента Эрдогана получил широкое освещение в мировых СМИ, от "Рейтер" (Reuters) до "Вельт" (Die Welt), от "Джапан таймс" (Japan Times) до "Голоса Америки", от "Дейли мейл" (Daily Mail) до "Гаарец" (Haaretz).

Западная пресса отмечает, что Турция, сделавшая известный ливийский ход, становится все более непредсказуемой, и шаги, связанные с Инджирликом и Кюреджиком, являются чем-то большим, чем просто попыткой пригрозить. Потому что Турция при меняющемся представлении об угрозе пересматривает свою концепцию безопасности.

База Инджирлик: центр операций против Турции

База Инджирлик занимает центральное место в проекте США под названием "Большой Ближний Восток и Северная Африка". Стратегическая цель этого проекта - разделить Иран, Ирак, Сирию, а также Турцию и соединить отторгнутые от этих стран части в так называемое "курдское" марионеточное государство. Создание базы Инджирлик было связано с новым миропорядком, возникшим после Второй мировой войны. В условиях этого нового порядка Турция присоединилась к западному лагерю и превратилась в аванпост НАТО против Советского Союза на Ближнем Востоке.

Незаменимость и жизненная важность Инджирлика с точки зрения США объясняется даже не столько военными нуждами, сколько гораздо в большей степени политическими преимуществами, которые дает американское военное присутствие в Инджирлике. Благодаря американскому господству на этой базе Турцию рассчитывали сделать врагом Ирана, Ирака и Сирии, которые являются мишенями США в регионе. Инджирлик из-за проводимых отсюда региональных операций периодически становился источником недоверия стран региона в отношении Турции, которая была поставлена в такое положение.

В то же время Инджирлик является и центром скрытых операций США в регионе. После войны в Персидском заливе в 1991 году Инджирлик служил штабом для подразделений специальных операций ряда стран во главе с США.

Вместе с тем Инджирлик с момента своего создания выполнял функцию стража Израиля.

С базы Инджирлик, сыгравшей ключевую роль в ходе попытки проамериканского переворота террористической организации Фетхуллаха Гюлена (FETÖ), взлетали самолеты-танкеры, использовавшиеся для заправки самолетов, осыпавших бомбами многие государственные учреждения, прежде всего здания Великого национального собрания Турции и администрации президента.

На дозоре у Израиля

Кюреджикская радиолокационная станция (РЛС), размещенная в Турции под предлогом иранской угрозы, была развернута по требованию США и решению НАТО для защиты Израиля. Эта РЛС является непосредственной частью израильской противовоздушной обороны. РЛС AN/TPY-2 с углом обзора 120 градусов не в нынешнем своем положении, но как мобильная РЛС при необходимости может использоваться и против России. Таким образом, о любой межконтинентальной баллистической ракете, запущенной из России или Ирана, очень быстро сообщается в центр НАТО, и активируются десятки систем противовоздушной обороны.

По сути Израиль обеспечивает свою противовоздушную оборону за счет таких РЛС, дислоцированных в Турции, Катаре, Иордании, а теперь и в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как Иран, так и Россия выступали против размещения этой РЛС в районе Кюреджик провинции Малатья. Россия окружена радарами и ракетами, развернутыми в странах Балтии. Иран же находится под наблюдением четырех РЛС AN/TPY-2 на Ближнем Востоке. А за восточными регионами на данный момент можно следить с помощью радиолокационных систем кораблей "Иджис" (AEGIS), курсирующих в Персидском заливе и Индийском океане, а также спутников. Конечно, две страны не сидят сложа руки и разрабатывают серьезные альтернативы.

Ракетный зонтик продырявится

Отключение Турцией кюреджикской РЛС на самом деле создаст значительную дыру в ракетном зонтике НАТО. НАТО, наблюдающая через Турцию за Россией, Ираном и Кавказом, в некотором смысле ослепнет. А попытки альянса нарастить деятельность в Черном море упираются в конвенцию Монтрё. Таким образом, русские и наш старый добрый знакомый Иран получат возможность вздохнуть с облегчением, и мы сможем развивать с ними доверительные отношения. При этом в случае войны мы уже не будем страной-мишенью.