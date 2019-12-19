Борисов заявил, что Россия уверенно занимает второе место на мировом рынке вооружений

Портфель заказов субъектов военно-технического сотрудничества составил $50 млрд, отметил вице-премьер

КУБИНКА /Московская область/, 18 декабря. /ТАСС/. Россия стабильно занимает второе место на мировом рынке продукции военного назначения (ПВН). Об этом в приветственном слове участникам церемонии вручения ежегодной национальной премии "Золотая идея" сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

"Россия продолжает прочно занимать второе место в тройке лидеров мирового и оружейного бизнеса. И в этом, несомненно, заслуга всех участников сложного и многогранного процесса, включающего разработку, производство и экспорт наших вооружений", - говорится в послании, зачитанном директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, учредившей "Золотую идею", Дмитрием Шугаевым.

"По итогам 2018 года объем экспорта ПВН, как и в предыдущие годы, находился на уровне $15 млрд, а портфель заказов субъектов военно-технического сотрудничества составил $50 млрд. Среди наших партнеров - 100 государств мира", - добавил вице-премьер.

Говоря уже от себя, Шугаев подчеркнул высокий потенциал российского оборонно-промышленного комплекса. "Неизменно высокий интерес к нашему конкурсу говорит о том, что, несмотря на внешние трудности, российские специалисты инициативны, творчески одарены и готовы находить оптимальные решения, достигая высоких и даже выдающихся результатов в области военно-технического сотрудничества", - сообщил Шугаев в своем обращении к участникам премии.

Целью проведения премии "Золотая идея" является стимулирование экспорта российской продукции военного назначения, разработки и производства новейших отечественных образцов вооружения и военной техники, модернизации ранее поставленной продукции, а также повышения эффективности военно-технического сотрудничества России с инозаказчиками.