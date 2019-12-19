Войти
ТАСС

Борисов заявил, что Россия уверенно занимает второе место на мировом рынке вооружений

176
0
0
Вице-премьер РФ Юрий Борисов
Вице-премьер РФ Юрий Борисов.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Портфель заказов субъектов военно-технического сотрудничества составил $50 млрд, отметил вице-премьер

КУБИНКА /Московская область/, 18 декабря. /ТАСС/. Россия стабильно занимает второе место на мировом рынке продукции военного назначения (ПВН). Об этом в приветственном слове участникам церемонии вручения ежегодной национальной премии "Золотая идея" сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

"Россия продолжает прочно занимать второе место в тройке лидеров мирового и оружейного бизнеса. И в этом, несомненно, заслуга всех участников сложного и многогранного процесса, включающего разработку, производство и экспорт наших вооружений", - говорится в послании, зачитанном директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, учредившей "Золотую идею", Дмитрием Шугаевым.

"По итогам 2018 года объем экспорта ПВН, как и в предыдущие годы, находился на уровне $15 млрд, а портфель заказов субъектов военно-технического сотрудничества составил $50 млрд. Среди наших партнеров - 100 государств мира", - добавил вице-премьер.

Говоря уже от себя, Шугаев подчеркнул высокий потенциал российского оборонно-промышленного комплекса. "Неизменно высокий интерес к нашему конкурсу говорит о том, что, несмотря на внешние трудности, российские специалисты инициативны, творчески одарены и готовы находить оптимальные решения, достигая высоких и даже выдающихся результатов в области военно-технического сотрудничества", - сообщил Шугаев в своем обращении к участникам премии.

Целью проведения премии "Золотая идея" является стимулирование экспорта российской продукции военного назначения, разработки и производства новейших отечественных образцов вооружения и военной техники, модернизации ранее поставленной продукции, а также повышения эффективности военно-технического сотрудничества России с инозаказчиками.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Борисов Юрий
Шугаев Дмитрий
Похожие новости
30.07.2019
Поставки С-400 Турции продолжатся в ближайшие месяцы
26.06.2019
Путин о российском оборонном экспорте
15.02.2019
Борисов заявляет, что Россия будет добиваться реализации оружейных контрактов с Венесуэлой при любом сценарии
17.09.2018
Россия перевела некоторые оружейные экспортные контракты на расчет в национальных валютах
31.08.2017
Россия на "Армии-2017" заключила контракты с зарубежными партнерами на $300 млн
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.12 03:22
  • 1
Генштаб ВС РФ сообщил о замене группировки спутников "Око-1" на систему "Купол"
  • 18.12 23:58
  • 26
Новейший ЗРК "Викинг" защитит от любых "Стелсов" и крылатых ракет
  • 18.12 23:26
  • 3
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 18.12 22:31
  • 4
Раскаяние покупателя: не жалеет ли Белоруссия, что не купила F-16 вместо российских Су-30? (The National Interest, США)
  • 18.12 20:31
  • 6
Зачем России универсальные десантные корабли
  • 18.12 19:50
  • 1964
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.12 18:43
  • 2
Достойны награды: пилоты посадили Ту-22М3 на грунт
  • 18.12 18:28
  • 10
Газотурбинный двигатель для Т-14 "Армата"? А почему бы и нет
  • 18.12 18:22
  • 11
Развели политруками: настроение бойцов отследят внештатные инструкторы
  • 18.12 13:14
  • 3
В США решили вернуть в строй лёгкие винтовые самолёты
  • 18.12 12:57
  • 8
Sina (Китай): новый бомбардировщик Ту-160М, поставленный на серийное производство, станет мишенью? Китай все еще производит H-6К
  • 18.12 10:04
  • 2
Россия испытает свой самый опасный корабль
  • 18.12 08:25
  • 31
Китай клонировал российский "Морской старт"
  • 18.12 01:06
  • 1
В России до конца 2020 года создадут многоцелевые мины нового поколения
  • 18.12 00:59
  • 10
США испытали аналог запрещенного "Искандера"