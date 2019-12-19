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Деловая газета "Взгляд"

Тысячи американских солдат заболели раком из-за халатности Пентагона

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Военные ВВС США на военной базе в Ираке
Военные ВВС США на военной базе в Ираке.
Источник изображения: © AP Photo, Maya Alleruzzo

Американский конгресс потребовал от Пентагона разобраться, почему тысячи солдат США отравились неизвестными веществами во время службы в странах Ближнего Востока.

По данным департамента здоровья США, тысячи солдат американской армии в Ираке и Афганистане получили тяжелейшее отравление, некоторые из них заболели онкологией, кто-то уже скончался.

Все заболевшие военные по приказу руководства занимались ликвидацией некого особо секретного мусора. Как позже выяснилось, уничтожали они человеческие останки, медицинские отходы, пластик, а также ядовитые продукты. Причем процесс ликвидации заключался просто в сжигании всего этого в огромных ямах, передает Рен ТВ.

"Мы сжигали мусор, пластик и опасные отходы. Там не было никакой защиты, нам выдали только противогазы, но этого было абсолютно недостаточно для защиты от радиации, от этих радиоактивных химических отходов. Мы сжигали их, и мы дышали всем этим", – рассказал военный Брайан Альварадо, который в 19 лет отправился в Ирак и вернулся оттуда инвалидом, хотя ни разу не участвовал в боях.

Практически все пострадавшие военные сейчас умирают от разных болезней, которые обычно провоцирует отравление токсичными веществами и радиацией. По подсчетам департамента здоровья США число заболевших военных достигло 110 тыс. 989 человек. Только после выхода этого отчета, историей заинтересовался американский конгресс, потребовавший закрыть такие полигоны.

"Мы будто бы оказались под ядерным саркофагом в Сан-Франциско. Только хуже. Вещества, с которыми мы там сталкивались, были еще токсичнее, чем радиоактивный мусор в Калифорнии. Многие потеряли из-за него зрение, обоняние", – рассказал ветеран войны в Ираке Джесси Бака.

В Минобороны США отказались выплачивать ветеранам материальную компенсацию, но отмечают, что за последние годы количество таких "ям для сжигания" сократилось.


Мария Бобылева

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