Войти
Интерфакс-АВН

ИГИЛ готовит плацдарм на севере Афганистана для вторжения в Центральную Азию через Таджикистан и Туркменистан - Патрушев

126
0
0
Боевики ИГИЛ (запрещена в РФ)
Боевики ИГИЛ (запрещена в РФ).
Источник изображения: Юлий Нежинский

Тегеран. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Террористы ИГИЛ (запрещённая судом в РФ террористическая группировка) стремятся закрепиться на севере Афганистана для подготовки нападения на центральноазиатский регион, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Основные усилия игиловцы сосредоточивают на закреплении своего присутствия на севере Афганистана, где уже сосредоточено свыше двух тысяч боевиков, для противодействия талибам и подготовки плацдарма для вторжения в регион Центральной Азии через Таджикистан и Туркменистан", - сказал Патрушев на многосторонней встрече секретарей советов безопасности и советников по национальной безопасности, посвящённой афганской проблематике.

Он заявил, что конечной целью боевиков является создание так называемого Великого Хорасана, включающего территории Афганистана и стран Центральной Азии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Иран
Россия
Таджикистан
Туркменистан
Персоны
Патрушев Николай
Похожие новости
25.01.2019
Американский излом
03.06.2015
Проекция силы
27.08.2014
В зоне особого влияния
05.03.2014
Накануне большой войны
08.07.2013
Непредсказуемость фактора-2014
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.12 03:22
  • 1
Генштаб ВС РФ сообщил о замене группировки спутников "Око-1" на систему "Купол"
  • 18.12 23:58
  • 26
Новейший ЗРК "Викинг" защитит от любых "Стелсов" и крылатых ракет
  • 18.12 23:26
  • 3
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 18.12 22:31
  • 4
Раскаяние покупателя: не жалеет ли Белоруссия, что не купила F-16 вместо российских Су-30? (The National Interest, США)
  • 18.12 20:31
  • 6
Зачем России универсальные десантные корабли
  • 18.12 19:50
  • 1964
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.12 18:43
  • 2
Достойны награды: пилоты посадили Ту-22М3 на грунт
  • 18.12 18:28
  • 10
Газотурбинный двигатель для Т-14 "Армата"? А почему бы и нет
  • 18.12 18:22
  • 11
Развели политруками: настроение бойцов отследят внештатные инструкторы
  • 18.12 13:14
  • 3
В США решили вернуть в строй лёгкие винтовые самолёты
  • 18.12 12:57
  • 8
Sina (Китай): новый бомбардировщик Ту-160М, поставленный на серийное производство, станет мишенью? Китай все еще производит H-6К
  • 18.12 10:04
  • 2
Россия испытает свой самый опасный корабль
  • 18.12 08:25
  • 31
Китай клонировал российский "Морской старт"
  • 18.12 01:06
  • 1
В России до конца 2020 года создадут многоцелевые мины нового поколения
  • 18.12 00:59
  • 10
США испытали аналог запрещенного "Искандера"