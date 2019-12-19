ИГИЛ готовит плацдарм на севере Афганистана для вторжения в Центральную Азию через Таджикистан и Туркменистан - Патрушев

Тегеран. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Террористы ИГИЛ (запрещённая судом в РФ террористическая группировка) стремятся закрепиться на севере Афганистана для подготовки нападения на центральноазиатский регион, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Основные усилия игиловцы сосредоточивают на закреплении своего присутствия на севере Афганистана, где уже сосредоточено свыше двух тысяч боевиков, для противодействия талибам и подготовки плацдарма для вторжения в регион Центральной Азии через Таджикистан и Туркменистан", - сказал Патрушев на многосторонней встрече секретарей советов безопасности и советников по национальной безопасности, посвящённой афганской проблематике.

Он заявил, что конечной целью боевиков является создание так называемого Великого Хорасана, включающего территории Афганистана и стран Центральной Азии.