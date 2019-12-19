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ЦАМТО

Валерий Герасимов: действия альянса снижают уровень безопасности на линии соприкосновения Россия – НАТО

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Американский ракетный комплекс Patriot во время учений НАТО в Литве
Американский ракетный комплекс Patriot во время учений НАТО в Литве.
Источник изображения: © AP Photo, Mindaugas Kulbis

ЦАМТО, 18 декабря. С 2016 года государства-члены НАТО нарастили расходы на оборону в общей сложности на 130 млрд. долл., а к 2024 году предусматривается увеличение военных расходов на 400 млрд. долл.

Об этом на брифинге для иностранных военных атташе сообщил начальник Генштаба ВС РФ – первый замминистра обороны ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Полный текст выступления В.Герасимова опубликован в газете "Красная звезда".

Ниже приведен фрагмент выступления В.Герасимова, касающийся вопроса отношений Россия – НАТО.

"В целях обеспечения доминирования в космосе на саммите НАТО принято решение о признании космического пространства в качестве отдельной сферы ведения боевых действий наравне с сушей, воздушным, морским и киберпространством.

Продолжается работа по развертыванию в Европе компонентов ПРО США. В странах Балтии и Польше, акваториях Черного и Балтийского морей усиливается военная активность, увеличивается интенсивность военных учений блока. Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте.

Одновременно западными союзниками продвигается тезис о так называемой российской военной угрозе. Любой шаг России в области обеспечения своей военной безопасности, любое плановое и транспарентно проводимое мероприятие по строительству армии и флота, каждое учение пропагандистами Запада и фейковыми СМИ однозначно преподносится как "угроза миру".

Действия альянса усиливают напряженность и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения Россия – НАТО.

В этой связи необходимо возобновить взаимодействие Россия – НАТО в целях решения накопившихся проблемных вопросов. Требуется совершенствовать механизмы предотвращения опасной военной деятельности, включая уточнение порядка обмена сигналами и определение минимально допустимых дистанций между военными кораблями и самолетами".

На брифинге, состоявшемся 17 декабря в Национальном центре управления обороной Российской Федерации, присутствовали около 150 представителей военно-дипломатического корпуса более чем из 70 стран.

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