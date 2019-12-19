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Деловая газета "Взгляд"

В Пентагоне подтвердили слежку за российским кораблем-разведчиком

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Источник изображения: mil.ru

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявило о слежке за российским кораблем-разведчиком "Виктор Леонов", который находится у побережья штатов Флорида и Южная Каролина.

"NORAD и Северное командование США (USNORTHCOM) внимательно отслеживают интересующие нас суда, в том числе иностранные военные корабли, такие как российский корабль "Виктор Леонов", в нашей зоне ответственности. Мы знаем о военно-морской деятельности России, в том числе о размещении этих разведывательных кораблей в регионе", – говорится в сообщении NORAD, передает РИА "Новости".

В командовании не стали раскрывать, какие "конкретные меры" предпринимаются, но отметили, что NORAD и USNORTHCOM регулярно проводят воздушные и морские операции для защиты США и Канады.

Во вторник официальные лица США заявили, что разведывательный корабль ВМФ России "Виктор Леонов" якобы совершает небезопасные маневры в международных водах у побережья штатов Флорида и Южная Каролина. В России оценили претензии США к кораблю ВМФ РФ у берегов Флориды.


Алина Назарова

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  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Россия
США
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