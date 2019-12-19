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Интерфакс-АВН

Прибыль от экспортных контрактов концерн ВКО "Алмаз-Антей" использует на импортозамещение и перспективные НИОКР - гендиректор

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Пусковые установки С-400
Пусковые установки С-400 на заводе Концерна ВКО "Алмаз-Антей".
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Стандарты ценобразования, применяемые в концерне Воздушно-космической обороны (ВКО) "Алмаз-Антей", позволяют гарантированно обеспечивать конкурентоспособность производимой продукции на внешнем и внутреннем рынках, заявил генеральный директор концерна Ян Новиков.

"Прежде всего, хочу отметить, что концерн и входящие в него предприятия производят продукцию, выполняют научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) как в интересах Минобороны России, так и на экспорт, активно включены в освоение высокотехнологичной продукции гражданского назначения. Ценообразование на каждом из этих рынков имеет свои особенности и принципиальные отличия", - сказал Новиков в интервью, которое публикует журнал Военно-промышленной комиссии РФ "Оборона России".

По словам Новикова, "в рамках государственного оборонного заказа приоритет отдается безусловному его выполнению, зачастую в ущерб рентабельности".

"При освоении новых видов гражданской продукции основной задачей является обеспечение диверсификации портфеля заказов в целях повышения устойчивости предприятий в условиях снижения гособоронзаказа и связанное с этим завоевание новых рыночных ниш", - сказал Новиков.

Прибыль, получаемую в рамках исполнения экспортных контрактов, отметил Новиков, "концерн направляет на финансирование программ технического перевооружения производства и импортозамещения, на проведение инициативных НИОКР, которые являются залогом поддержания передового технического уровня нашей продукции, уникальных возможностей её боевого применения".

По словам гендиректора, все эти подходы в качестве директивных закреплены в разработанном концерном положении "О единых подходах к ценообразованию интегрированной структуры АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" при осуществлении основной деятельности".

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Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
ВПК РФ
Минoбороны РФ
Проекты
Гособоронзаказ
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