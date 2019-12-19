Механизм "базовой цены" надо распространить на все госконтракты концерна ВКО "Алмаз-Антей" - гендиректор

Москва. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Генеральный директор концерна Воздушно-космической обороны (ВКО) "Алмаз-Антей" Ян Новиков рассчитывает, что механизм "базовой цены", запущенный в действие правительством РФ, получит широкое распространение.

"Концерн надеется на распространение этой практики на другие государственные контракты по нашей номенклатуре", - сказал Новиков в интервью, которое публикует журнал Военно-промышленной комиссии РФ "Оборона России".

Он отметил, что основной задачей утвержденного в декабре 2017 года постановлением правительства РФ номер 1465 "Положения о государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу" было найти баланс между интересами государственных заказчиков и предприятий ОПК, являющимися головными исполнителями (исполнителями) государственных контрактов.

"Очевидно, что госзаказчику в условиях ограниченного бюджетного финансирования необходимо закупить имущество по более низкой цене, а поставщику, акционерному обществу, необходимо получить прибыль как источник для развития и для решения задач по выплате дивидендов своему государственному или частному акционеру", - сказал Новиков.

В сложившейся ранее затратной системе ценообразования, пояснил он, государственный заказчик достигал свои интересы методом административного воздействия, "силового" снижения цен поставщиков, а всю возможную дополнительную рентабельность, достигнутую предприятиями за счет внедрения передовых технологических процессов, исключал из цены, применяя предельные нормативы рентабельности к фактическим затратам по статьям калькуляции.

"Новый подход стимулирует предприятия бороться за снижение своих затрат. Достигается это через механизм "базовой цены", предусматривающий, что цены на продукцию, определенные затратным методом в условиях базового года, используются для определения цены на продукцию на очередной год и плановый период с применением метода ее индексации", - сказал Новиков.

"При этом, - подчеркнул он, - индексация осуществляется не в полном объеме, что представляет существенный интерес для госзаказчиков. Для предприятий интерес заключается в том, что при таком подходе вся возможная экономия по издержкам остается в распоряжении предприятия".

Также, указал Новиков, исключается необходимость ежегодного согласования фиксированной цены на поставляемое имущество.

Это "в условиях явно избыточных требований к количеству "обосновывающих" документов и большого числа "согласующих" инстанций приводит к существенному затягиванию процесса этого согласования - в отдельных случаях на срок более года", отметил Новиков.