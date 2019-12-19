Компромиссы по цене на продукцию возможны при заключении долгосрочных контрактов - гендиректор концерна ВКО "Алмаз-Антей"

Москва. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Концерн Воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" не поднимает тему рентабельности, когда занимается перспективными научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами (НИОКР), заявил генеральный директор концерна Ян Новиков.

"Мы готовы и идём на компромиссы по ценовым вопросам в части уменьшения прибыли при заключении долгосрочных контрактов на большие объемы. Концерн также никогда не поднимает тему рентабельности при выполнении перспективных, приоритетных НИОКР, многие из которых мы финансируем за счёт собственных средств", - сказал Новиков в интервью, которое публикует журнал Военно-промышленной комиссии РФ "Оборона России".

Новиков сообщил, что в концерне создано специальное подразделение - департамент ценообразования, который входит в сферу ответственности заместителя гендиректора по экономике и управлению издержками производства.

"Под его руководством решаются задачи повышения операционной эффективности концерна и его дочерних предприятий. Наряду с использованием механизмов планирования, бюджетирования, "бережливого производства" ценообразование является важным инструментом достижения этой цели. Необходимо не только правильно сформировать прогнозные и ориентировочные цены и подготовить огромный объем обосновывающих материалов. Требуется постоянная работа по экономическому сопровождению договоров, корректному ведению раздельного учета фактических затрат в разрезе заказов с тем, чтобы при переводе цены в фиксированную не были превышены плановые показатели", - сказал Новиков.