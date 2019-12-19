Снижение себестоимости продукции ОПК достижимо за счёт внедрения передовых технологий - гендиректор концерна ВКО "Алмаз-Антей"

Москва. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Ситуация с ценообразованием в рамках государственного оборонного заказа сложная, снижения себестоимости продукции надо достигать за счёт внедрения новых технологий, считает гендиректор АО "Концерн Воздушно-космической обороны (ВКО) "Алмаз-Антей" Ян Новиков.

"В долгосрочном плане снижение себестоимости продукции может быть достигнуто только путем внедрения новых технологий и передовых способов организации производства", - сказал Новиков в интервью, которое публикует журнал Военно-промышленной комиссии РФ "Оборона России".

Отвечая на вопрос, как удается в нынешних реалиях, когда цены на сырьё и комплектующие значительно выросли, соответствовать требованиям основного заказчика в лице Минобороны, Новиков констатировал: "Ситуация с ценообразованием в рамках гособоронзаказа действительно сложная".

При этом он отметил проблему сокращения общих объёмов финансирования, уменьшения размеров авансов по госконтрактам, "что ведёт к необходимости привлечения кредитов, проценты за обслуживание которых в последнее время Минобороны в цену продукции не включает".

"Концерн с пониманием относится к наличию объективных, вызванных внешними факторами проблем в экономике страны и предпринимает значительные усилия, чтобы наша продукция соответствовала ценовым параметрам, заложенным в государственной программе вооружений", - сказал Новиков.

"Прежде всего, - продолжил он, - по ряду позиций мы были вынуждены согласиться работать фактически без прибыли. Это очень болезненная мера, и она, безусловно, может быть только временной, т.к. лишает предприятия, которые не имеют экспортных заказов, источников развития".

Одной из мер сокращения издержек и потерь Новиков назвал организацию работ по развитию производственных систем предприятий концерна на основе принципов "бережливого производства".

"Эти работы направлены на снижение производственных затрат и повышение операционной эффективности за счёт изыскания и последующего использования внутренних резервов предприятий", - сказал гендиректор.

Перспективность направления, по его словам, подтверждается при реализации пилотных проектов.

"Наиболее ярким примером может служить оптимизация процесса сборки на одном из предприятий концерна в Санкт-Петербурге, где без капитальных вложений за счёт применения методов "бережливого производства" удалось повысить производительность сборочного участка более чем в два раза, практически исключить затраты на сверхурочные работы и обеспечить своевременное выполнение гособоронзаказа", - сказал Новиков.