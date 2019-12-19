Большие гидрографические катера "Владимир Козицкий" и "Борис Слободник" готовятся в Новороссийске к проведению испытаний

Проектное изображение большого гидрографического катера проекта 23040Г, законтрактованного для ВМФ России на ОАО «Завод Нижегородский Теплоход».

Москва. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Большие гидрографические катера проекта 23040Г "Владимир Козицкий" и "Борис Слободник", построенные для гидрографической службы ВМФ России на предприятии "Нижегородский теплоход", прибыли в Новороссийск, сообщил в среду представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны по ВМФ капитан 1 ранга Игорь Дыгало.

Там они пройдут все этапы испытаний, уточнил он.

По его словам. "в настоящее время экипажи катеров и представители завода "Нижегородский теплоход" готовятся к выходам в море, в ходе которых будут проверяться функционирование систем жизнеобеспечения и бортовое оборудование".

Большие гидрографические катера проекта 23040Г созданы на основе базового проекта 23040 собственной разработки завода "Нижегородский теплоход" в соответствии с техническими требованиями Главного командования ВМФ.

Согласно информации Дыгало, ПБГК "Владимир Козицкий" и "Борис Слободник" после заводских и государственных испытаний будут зачислены в состав ВМФ и будут нести службу на Черноморском флоте.

Завод, согласно контракту с Минобороны, должен построить еще 2 катера проекта 23040Г.