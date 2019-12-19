Доля продукции концерна ВКО "Алмаз-Антей" в структуре российского оружейного экспорта за 2019 год превысит 30% - гендиректор

Москва. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Западные санкции и вынужденные меры по импортозамещению не оказали негативного воздействия на стабильно растущий экспорт вооружений производства концерна Воздушно-космической обороны (ВКО) "Алмаз-Антей", заявил генеральный директор концерна Ян Новиков.

"Концерн неуклонно наращивает свою долю на международном рынке вооружений, расширяет номенклатуру и географию поставок. Ожидается, что по итогам 2019 года доля нашей продукции в общем объеме экспорта российских вооружений превысит 30 процентов", - сказал Новиков в интервью, которое публикует журнал Военно-промышленной комиссии РФ "Оборона России".

По словам Новикова, такая положительная динамика в условиях санкционного давления, прямого запугивания и шантажа "обусловлена, прежде всего, высочайшими тактико-техническими характеристиками продукции концерна, которые достигаются инвестированием собственных средств в НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - ИФ), строжайшим контролем качества, внедрением передовых технологий производства и, конечно, высокопрофессиональным человеческим ресурсом".

Другим конкурентным преимуществом Новиков назвал оптимальное для инозаказчиков соотношение цены к тактико-техническим характеристикам продукции, "которое достигается взвешенной ценовой политикой, реализуемой путем внедрения общего для предприятий концерна централизованного механизма ценообразования".

"Не буду скрывать, - отметил гендиректор, - что на начальном этапе единой ценовой политики некоторые предприятия без энтузиазма восприняли установление предельных нормативов рентабельности по всей цепочке кооперации, требование согласовывать с головной компанией экспортные цены по своей номенклатуре. Практика, однако, показала, что такой подход позволил сдержать неконтролируемый рост цен, избежать затяжных споров предприятий по ценовым вопросам, в ходе переговоров с инозаказчиками оперативно принимать решения, нацеленные на достижение компромисса и в конечном итоге обеспечить заключение контрактов".

Благодаря этим мерам, констатировал Новиков, "продукция концерна сохраняет высокую конкурентоспособность на мировом рынке, несмотря на дополнительные расходы, связанные с реализацией программ импортозамещения и усложнением схем прохождения платежей".

Отвечая на вопрос об иностранных поставщиках, о том, если ли здесь прецеденты с завышением цен, Новиков подчеркнул, что у концерна нет зарубежных поставщиков, т.к. отдельные электронные компоненты иностранного производства закупаются исключительно у российских компаний после их сертификации.