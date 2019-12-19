Войти
ЦАМТО

Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе сообщил о развитии СЯС ВС РФ

174
0
0
ПГРК "Ярс" Новосибирского ракетного соединения перед выходом на маршруты боевого патрулирования
ПГРК "Ярс" Новосибирского ракетного соединения перед выходом на маршруты боевого патрулирования.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кряжев

ЦАМТО, 18 декабря. В этом году в РВСН три ракетных полка перевооружены на современные ракетные комплексы "Ярс", сообщил на брифинге для иностранных военных атташе начальник Генштаба ВС РФ – первый замминистра обороны ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Полный текст выступления В.Герасимова опубликован в газете "Красная звезда".

Ниже приведен фрагмент выступления В.Герасимова, касающийся развития СЯС.

"Завершено создание ракетного комплекса "Авангард" с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащенной гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. Первый ракетный полк, вооруженный данным комплексом в ближайшее время заступит на боевое дежурство.

С начала декабря месяца осуществляется боевое дежурство лазерных комплексов "Пересвет" в позиционных районах подвижных грунтовых ракетных комплексов с задачей прикрытия их маневренных действий.

В морских стратегических ядерных силах обеспечено непрерывное несение боевого дежурства ракетными подводными лодками стратегического назначения с периодическим патрулированием в море, в том числе подо льдами Арктики.

На завершающем этапе находятся государственные испытания головной подводной лодки проекта 955А "Князь Владимир". До конца текущего года она пополнит боевой состав Военно-морского флота. Продолжается строительство еще четырех атомных подводных крейсеров данного проекта.

Потенциал авиационных стратегических ядерных сил поддерживается путем модернизации ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС. Развернуто серийное производство стратегических ракетоносцев Ту-160М, которые в ближайшие годы начнут поступать на вооружение дальней авиации.

В целом состояние стратегических ядерных сил обеспечивает решение задач сдерживания. При этом их развитие ведется в строгом соответствии с международными обязательствами, определенными Договором об ограничении стратегических наступательных вооружений.

В то же время ситуация с будущим данного соглашения остается неопределенной. Срок его действия заканчивается в 2021 году. Президент Российской Федерации 5 декабря подтвердил готовность России до конца текущего года продлить Договор СНВ-3. Вместе с тем четкой позиции со стороны США относительно его продления не заявлено. Все это создает дополнительную неопределенность в сфере контроля над ядерными вооружениями".

На брифинге, состоявшемся 17 декабря в Национальном центре управления обороной Российской Федерации, присутствовали около 150 представителей военно-дипломатического корпуса более чем из 70 стран.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Авангард РК
Князь Владимир
РС-24 Ярс
Ту-160
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
Проекты
955 Борей
Арктика
ГЗЛА
СНВ-3
Ядерный щит
Похожие новости
29.07.2019
85 процентов новизны: как меняются ядерные силы России
26.12.2018
"Кинжал" станет острее
20.12.2018
Выступление Министра обороны России с подведением итогов 2018 года
07.12.2018
Начальник Генерального штаба ВС РФ провел брифинг для иностранных военных атташе
26.01.2015
Жесткий стиль "исключительно оборонительной" доктрины
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.12 03:22
  • 1
Генштаб ВС РФ сообщил о замене группировки спутников "Око-1" на систему "Купол"
  • 18.12 23:58
  • 26
Новейший ЗРК "Викинг" защитит от любых "Стелсов" и крылатых ракет
  • 18.12 23:26
  • 3
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 18.12 22:31
  • 4
Раскаяние покупателя: не жалеет ли Белоруссия, что не купила F-16 вместо российских Су-30? (The National Interest, США)
  • 18.12 20:31
  • 6
Зачем России универсальные десантные корабли
  • 18.12 19:50
  • 1964
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.12 18:43
  • 2
Достойны награды: пилоты посадили Ту-22М3 на грунт
  • 18.12 18:28
  • 10
Газотурбинный двигатель для Т-14 "Армата"? А почему бы и нет
  • 18.12 18:22
  • 11
Развели политруками: настроение бойцов отследят внештатные инструкторы
  • 18.12 13:14
  • 3
В США решили вернуть в строй лёгкие винтовые самолёты
  • 18.12 12:57
  • 8
Sina (Китай): новый бомбардировщик Ту-160М, поставленный на серийное производство, станет мишенью? Китай все еще производит H-6К
  • 18.12 10:04
  • 2
Россия испытает свой самый опасный корабль
  • 18.12 08:25
  • 31
Китай клонировал российский "Морской старт"
  • 18.12 01:06
  • 1
В России до конца 2020 года создадут многоцелевые мины нового поколения
  • 18.12 00:59
  • 10
США испытали аналог запрещенного "Искандера"