Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе сообщил о развитии СЯС ВС РФ

ЦАМТО, 18 декабря. В этом году в РВСН три ракетных полка перевооружены на современные ракетные комплексы "Ярс", сообщил на брифинге для иностранных военных атташе начальник Генштаба ВС РФ – первый замминистра обороны ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Полный текст выступления В.Герасимова опубликован в газете "Красная звезда".

Ниже приведен фрагмент выступления В.Герасимова, касающийся развития СЯС.

"Завершено создание ракетного комплекса "Авангард" с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащенной гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. Первый ракетный полк, вооруженный данным комплексом в ближайшее время заступит на боевое дежурство.

С начала декабря месяца осуществляется боевое дежурство лазерных комплексов "Пересвет" в позиционных районах подвижных грунтовых ракетных комплексов с задачей прикрытия их маневренных действий.

В морских стратегических ядерных силах обеспечено непрерывное несение боевого дежурства ракетными подводными лодками стратегического назначения с периодическим патрулированием в море, в том числе подо льдами Арктики.

На завершающем этапе находятся государственные испытания головной подводной лодки проекта 955А "Князь Владимир". До конца текущего года она пополнит боевой состав Военно-морского флота. Продолжается строительство еще четырех атомных подводных крейсеров данного проекта.

Потенциал авиационных стратегических ядерных сил поддерживается путем модернизации ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС. Развернуто серийное производство стратегических ракетоносцев Ту-160М, которые в ближайшие годы начнут поступать на вооружение дальней авиации.

В целом состояние стратегических ядерных сил обеспечивает решение задач сдерживания. При этом их развитие ведется в строгом соответствии с международными обязательствами, определенными Договором об ограничении стратегических наступательных вооружений.

В то же время ситуация с будущим данного соглашения остается неопределенной. Срок его действия заканчивается в 2021 году. Президент Российской Федерации 5 декабря подтвердил готовность России до конца текущего года продлить Договор СНВ-3. Вместе с тем четкой позиции со стороны США относительно его продления не заявлено. Все это создает дополнительную неопределенность в сфере контроля над ядерными вооружениями".

На брифинге, состоявшемся 17 декабря в Национальном центре управления обороной Российской Федерации, присутствовали около 150 представителей военно-дипломатического корпуса более чем из 70 стран.