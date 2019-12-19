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Интерфакс-АВН

Казахстанские парламентарии одобрили разделение финансирования строительства ракетного комплекса "Байтерек" между Казахстаном и РФ

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Вывоз ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-09" на стартовый комплекс космодрома Байконур
Вывоз ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-09" на стартовый комплекс космодрома Байконур.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Нур-Султан. 18 декабря. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Мажилис парламента Казахстана (нижняя палата) в среду одобрил проект закона "О ратификации протокола о внесении изменений и дополнений в соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о создании на космодроме "Байконур" космического ракетного комплекса "Байтерек" от 22 декабря 2004 года", передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

Протокол подписан в Москве 22 августа 2018 года. Документ оговаривает основные условия реализации проекта по созданию космического ракетного комплекса "Байтерек" и разделение финансирования реализации проекта между казахстанской и российской сторонами, говорится в заключении профильного комитета мажилиса.

Согласно положениям протокола, казахстанская сторона обеспечивает финансирование: содержания и эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры космического ракетного комплекса "Зенит-М", на базе которого предполагается создание комплекса "Байтерек", после их исключения из состава объектов, арендуемых российской стороной; реконструкции и модернизации объектов наземной космической инфраструктуры космического ракетного комплекса "Зенит-М"; создания учебно-тренировочных средств подготовки персонала по эксплуатации стартового и технического комплексов; отведения районов падения отделяющихся частей ракет-носителей на территории Республики Казахстан; модернизации системы телекоммуникационного и информационного обеспечения.

Протоколом предусматривается также вывод из аренды объектов космического ракетного комплекса "Зенит-М" и передача их казахстанской стороне, использование ракет-носителей среднего класса с высоким уровнем экологической безопасности.

"Ратификация и последующее вступление в силу рассматриваемого протокола позволит Казахстану войти в число государств, осуществляющих пусковую деятельность с использованием собственных объектов наземной космической инфраструктуры", - отмечается в заключении.

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Страны
Казахстан
Россия
Проекты
Байконур
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