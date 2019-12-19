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Интерфакс-АВН

Военно-технический форум "Армия" в 2020 году охватит семь регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири

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Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2016"
Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2016".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Благовещенск. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Демонстрационные площадки в рамках военно-технического форума "Армия-2020" будут открыты в семи регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"В Приморье форум пройдет во Владивостоке и в Уссурийске. В Хабаровском крае мероприятия планируется провести на базе одной из воинских частей ВВО в краевом центре. Кроме того, выставочные мероприятия пройдут на полигонах округа в Забайкалье, Амурской области, также форум состоится в Бурятии и на Сахалине", - говорится в сообщении.

Впервые для проведения форума "Армия-2020" будет задействовано одно из соединений в Камчатском крае.

В текущем году гостями форума в ВВО на 11 выставочных площадках за три дня стали более 130 тыс. человек, в том числе более 92 тыс. граждан и порядка 38 тыс. военнослужащих. Было представлено более 250 единиц военной техники, в том числе семь кораблей и около 30 самолетов и вертолетов. В частности, в Хабаровске зрители увидели ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" и Ми-8АМТШ "Терминатор", а также самые большие в мире вертолеты Ми-26.

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