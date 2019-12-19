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Интерфакс-АВН

КНДР может преподнести "рождественский подарок" в виде испытания межконтинентальной ракеты - командующий ВВС США

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Баллистическая ракета "Ынха-3". Источник: 1tvnet.ru.

Вашингтон. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Северная Корея может испытать межконтинентальную баллистическую ракету в качестве нежелательного "рождественского подарка" США, предположил на встрече с журналистами командующий ВВС США в регионах Тихого и Индийского океанов генерал Чарльз Браун.

"Я мог бы ожидать, что какой-то тип межконтинентальной баллистической ракеты мог бы стать подарком", - цитируют Брауна американские СМИ.

"Вопрос в том произойдет это в канун Рождества, в само Рождество или после Нового года", -отметил он.

Браун добавил, что американские военные готовятся ответить на любую северокорейскую провокацию.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщало о проведении двух "важных испытаний" - 7 и 13 декабря - на космодроме Сохэ "с целью сдерживания и противостояния ядерной угрозе со стороны США".

Эксперты считают, что могли испытываться твердотопливные двигатели для межконтинентальных баллистических ракет.

Ранее замминистра иностранных дел КНДР Ри Тхэ Сон, курирующий отношения с США, заявил, что КНДР больше не верит в американскую риторику относительно стремления продолжать двухсторонний диалог.

Ри Тхэ Сон напомнил, что "приближается срок окончания года, установленный КНДР для США".

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
КНДР
США
Проекты
Ядерный щит
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