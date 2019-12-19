Москва. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Россия увеличила группировку военной полиции в Сирии для патрулирования границы с Турцией, но это временная мера, заявил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов на встрече с иностранными военными атташе.
Группировка военной полиции в Сирии увеличена на время - начальник Генштаба РФ
Военная полиция РФ в Сирии.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ
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