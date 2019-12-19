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Интерфакс-АВН

Первый ракетный полк со стратегическим комплексами "Авангард" заступит на боевое дежурство в ближайшее время - начальник Генштаба РФ

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Гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард"
Гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард".
Источник изображения: © Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Первый полк со стратегическими ракетными комплексами "Авангард" в ближайшее время заступит на боевое дежурство, сообщил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на встрече с иностранными военными атташе.

"Завершено создание ракетного комплекса "Авангард" с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащенной гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком", -

цитирует Герасимова газета Минобороны РФ "Красная звезда".

"Первый ракетный полк, вооруженный данным комплексом в ближайшее время заступит на боевое дежурство", - заявил начальник Генштаба.

"Авангард" - стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым боевым блоком. В феврале президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию заявил о начале серийного производства "Авангардов". "В этом году, как и планировалось, им будет оснащен первый полк РВСН", - сказал тогда Путин.

По данным Минобороны РФ, с 24 по 26 ноября комплекс "Авангард" впервые продемонстрировали американской инспекционной группе. "Российская сторона провела показ в целях содействия в обеспечении жизнеспособности и эффективности Договора о СНВ", - заявляли в военном ведомстве.

В Военной академии РВСН ранее сообщали, что при движении к цели крылатый блок "Авангарда" совершает управляемое маневрирование как боковое, так и по высоте, обеспечивая непредсказуемость его полета для любых средств противоракетной обороны.

Известно, что первоначально боевые блоки "Авангард" будут устанавливаться на межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) УР-100Н УТТХ. Затем их носителями станут новые межконтинентальные ракеты "Сармат".

Межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" придёт на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН. Перевооружение на данный комплекс планируется начать с 2021 года в ракетных полках Ужурской ракетной дивизии.

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