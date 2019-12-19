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Cumhuriyet (Турция): канал "Стамбул" — путь в Черное море для НАТО

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Эсминец ВМС США USS Carney во время учений в Черном море
Эсминец ВМС США USS Carney во время учений в Черном море.
Источник изображения: © U.S. Special Operations Command Europe / SSG Henry Gundacker

США сделали три попытки обосноваться в Черном море, однако пока безрезультатно, так как, несмотря членство в НАТО государств западной части Причерноморья, Черноморский регион остается закрытым для нерегиональных государств. Однако Вашингтон не теряет надежды бросить тут якорь. Каким образом это возможно?

Одна из важнейших целей США - обосноваться в Черном море. А препятствует этому Конвенция Монтрё 1936 года.

Этот документ ограничивает нахождение в Черном море военных кораблей нерегиональных государств по тоннажу (до 45 тысяч тонн) и сроку пребывания (не более 21 суток).

Словом, Конвенция Монтрё является гарантией безопасности Черного моря, и этим соглашением Турция и Советский Союз фактически закрыли Черное море для западных империалистических стран. Да так закрыли, что даже во времена холодной войны США не могли убедить Турцию обойти конвенцию!

Четыре хода США в Черном море

США, которые после распада СССР принимали отколовшиеся от него государства в западный лагерь и продолжали окружать Россию, в то же время пытались осуществить свой план по размещению в Черном море.

Первым ходом США стало принятие в атлантический лагерь государств западной части Причерноморья. В 2004 году Болгария и Румыния стали членами НАТО, а в 2007 году - членами ЕС. С тех пор США наращивают военную мощь в этих странах.

Своим вторым ходом США попытались пробить брешь через Кавказ и войти в Черное море с востока. В результате оранжевого переворота в Грузии в 2004 году к власти в этой стране пришел прозападный политик Саакашвили, и был запущен процесс принятия Грузии в НАТО. Осетины возражали против капитуляции перед Западом, и когда Саакашвили попытался помешать их попытке обрести независимость, путинская Россия осуществила военное вмешательство. Саакашвили бежал, членство Грузии в НАТО легло в дальний ящик, и второй ход США провалился.

Третий ход в Черном море США сделали с севера, через Украину. Путин предпринял контрход и, отделив Крым от Украины, помешал США довести начатое до конца. Членство Украины в НАТО тоже отложилось на неопределенный срок.

И вот теперь канал "Стамбул" (проект судоходного канала из Мраморного моря в Черное - прим. пер.) де-факто станет четвертым ходом США в попытке обосноваться в Черном море!

Канал "Стамбул" позволит обойти конвенцию Монтрё, которая ограничивает прохождение американских кораблей через проливы Дарданеллы и Босфор и не позволяет им находиться в Черном море больше 21 суток. К тому же сделает это собственноручно турецкое правительство!

США больше всех против конвенции Монтрё

Обход конвенции Монтрё - это возможность, которую Вашингтон давно искал и не мог найти. За прошедшие годы США не смогли добиться изменения некоторых положений конвенции в своих интересах, а с помощью канала "Стамбул" они получат шанс и вовсе избавиться от этого документа!

Конвенция Монтрё была заключена сроком на 20 лет и должна была подойти к концу в 1956 году. Но для этого одно из государств, подписавших конвенцию, должно было объявить о желании расторгнуть ее. Поскольку конвенция делает Черное море региональным морем и закрывает его для нерегиональных государств, до настоящего времени ни одно государство-подписант не пыталось прекратить действие документа.

По этой причине США норовили войти в Черное море на основании тезиса о том, что это море является "международными водами". Но Турция также выступала против этого тезиса. Так, бывший начальник Генерального штаба, генерал армии Илькер Башбуг (İlker Başbuğ) однажды поставил точку в этом вопросе: "Черное море - это вопрос причерноморских стран".

Эрдоган пригласил НАТО в Черное море

В последние годы США делают некоторые ходы в Черном море посредством НАТО. Более того, политической основой этих ходов стал призыв, озвученный Эрдоганом генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу в 2016 году: "Вас совсем нет в Черном море. Черное море практически превращается в российское озеро. Мы должны снова сделать Черное море морем стабильности" (11.05.2016).

На саммите НАТО в Варшаве 8-9 июля 2016 года было принято решение о наращивании присутствия НАТО в Черном море. В итоговом коммюнике отмечалось, что военное присутствие России в Черном море представляет опасность для союзников и других стран.

Затем в документе "НАТО: готовы к будущему", на котором стоит подпись генерального секретаря альянса Столтенберга, было объявлено, что военно-морские силы НАТО усилят свое присутствие в Черном море в 2018 и 2019 годах и увеличат срок пребывания в его водах до 120 дней в год.

А в апреле 2019 года НАТО определило Черное море в качестве "арены борьбы".

Государственное самоубийство

Как видно, инициированный Партией справедливости и развития Турции проект канала "Стамбул" позволяет США легко добиться цели, над которой они бьются много лет, чтобы бросить якорь в Черном море.

Если США, которые в Восточном Средиземноморье создают антитурецкий фронт, а на юге - "террористический коридор" против Турции, на этот раз обоснуются на севере - в Черном море, причем благодаря самому правительству ПСР, это будет настоящим "государственным самоубийством"!

Турция не может допустить этого!


Мехмет Али Гюллер (Mehmet Ali Güller)

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