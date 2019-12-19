Анкара о планах запрета на передачу ей F-35: не откажемся от действий по обеспечению своей безопасности

Первый F-35, построенный для ВВС Турции.

Стамбул. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - В МИД Турции после одобрения конгрессом США проекта оборонного бюджета заявили, что посредством угроз Вашингтон не заставит Анкару отказаться от действий по обеспечению своей национально й безопасности.

"Напоминаем, что язык угроз не заставит Турцию отказаться от шагов, необходимых для обеспечения своей нацбезопасности", - приводит агентство "Анадолу" комментарий министерства.

В ведомстве указали, что "Турция примет необходимые меры перед лицом этих враждебных по отношению к ней инициатив".

Ранее во вторник конгресс США одобрил проект оборонного бюджета на 2020 финансовый год.

В частности, документ предполагает запрет на передачу Турции американских истребителей F-35, а также содержит рекомендацию о том, что за приобретение Анкарой российских систем ПВО С-400 должны быть введены санкции в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

Конгрессмены США неоднократно призывали ввести санкции против Турции за покупки российских С-400.

Ранее в США выражали обеспокоенность приобретением Турцией российских систем ПВО, поскольку считали, что Россия может использовать С-400 для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. В итоге США исключили Турцию из программы создания F-35. Одновременно с этим США прекратили обучение турецких пилотов полетам на F-35.

Руководство Турции исключило отказ от российских систем С-400. Анкара намерена завершить развертывание С-400 к апрелю 2020 года.