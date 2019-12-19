Войти
Интерфакс-АВН

Одобренный конгрессом США проект оборонного бюджета запрещает передачу Турции F-35 и призывает к санкциям за С-400

146
0
0
Анкара
Вид на город Анкара.
Источник изображения: © РИА Новости / Антон Денисов

Вашингтон. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Проект оборонного бюджета, одобренный во вторник конгрессом США, предполагает запрет на передачу Турции американских истребителей F-35, говорится в распространенном сенатом кратком содержании основных положений документа.

Кроме того, проект бюджета содержит рекомендацию о том, что за приобретение Анкарой российских систем ПВО С-400 должны быть введены санкции в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

Согласно документу, Пентагону разрешается израсходовать $30 млн на хранение в ангарах шести турецких самолетов F-35, на которых проходили обучение пилоты ВВС Турции.

Конгрессмены США неоднократно призывали ввести санкции против Турции за покупки российских С-400.

Ранее в США выражали обеспокоенность приобретением Турцией российских систем ПВО, поскольку считали, что Россия может использовать С-400 для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. В итоге США исключили Турцию из программы создания F-35. Одновременно с этим США прекратили обучение турецких пилотов полетам на F-35.

Руководство Турции исключило отказ от российских систем С-400. Анкара намерена завершить развертывание С-400 к апрелю 2020 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
Проекты
2020-й год
Похожие новости
19.12.2019
Анкара о планах запрета на передачу ей F-35: не откажемся от действий по обеспечению своей безопасности
09.12.2019
"Пошли к другим". В Турции объяснили приобретение у России С-400
26.11.2019
Появилось видео тестирования С-400 на истребителях F-16 и F-4 ВВС Турции
01.07.2019
Сенат США принял проект оборонного бюджета на $750 млрд
11.06.2019
F-35: Турцию попросили на выход
25.01.2019
Новый железный занавес: российская система ПВО бросает вызов американской авиации (The Wall Street Journal, США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.12 03:22
  • 1
Генштаб ВС РФ сообщил о замене группировки спутников "Око-1" на систему "Купол"
  • 18.12 23:58
  • 26
Новейший ЗРК "Викинг" защитит от любых "Стелсов" и крылатых ракет
  • 18.12 23:26
  • 3
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 18.12 22:31
  • 4
Раскаяние покупателя: не жалеет ли Белоруссия, что не купила F-16 вместо российских Су-30? (The National Interest, США)
  • 18.12 20:31
  • 6
Зачем России универсальные десантные корабли
  • 18.12 19:50
  • 1964
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.12 18:43
  • 2
Достойны награды: пилоты посадили Ту-22М3 на грунт
  • 18.12 18:28
  • 10
Газотурбинный двигатель для Т-14 "Армата"? А почему бы и нет
  • 18.12 18:22
  • 11
Развели политруками: настроение бойцов отследят внештатные инструкторы
  • 18.12 13:14
  • 3
В США решили вернуть в строй лёгкие винтовые самолёты
  • 18.12 12:57
  • 8
Sina (Китай): новый бомбардировщик Ту-160М, поставленный на серийное производство, станет мишенью? Китай все еще производит H-6К
  • 18.12 10:04
  • 2
Россия испытает свой самый опасный корабль
  • 18.12 08:25
  • 31
Китай клонировал российский "Морской старт"
  • 18.12 01:06
  • 1
В России до конца 2020 года создадут многоцелевые мины нового поколения
  • 18.12 00:59
  • 10
США испытали аналог запрещенного "Искандера"