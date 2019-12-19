Одобренный конгрессом США проект оборонного бюджета запрещает передачу Турции F-35 и призывает к санкциям за С-400

Вашингтон. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Проект оборонного бюджета, одобренный во вторник конгрессом США, предполагает запрет на передачу Турции американских истребителей F-35, говорится в распространенном сенатом кратком содержании основных положений документа.

Кроме того, проект бюджета содержит рекомендацию о том, что за приобретение Анкарой российских систем ПВО С-400 должны быть введены санкции в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

Согласно документу, Пентагону разрешается израсходовать $30 млн на хранение в ангарах шести турецких самолетов F-35, на которых проходили обучение пилоты ВВС Турции.

Конгрессмены США неоднократно призывали ввести санкции против Турции за покупки российских С-400.

Ранее в США выражали обеспокоенность приобретением Турцией российских систем ПВО, поскольку считали, что Россия может использовать С-400 для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. В итоге США исключили Турцию из программы создания F-35. Одновременно с этим США прекратили обучение турецких пилотов полетам на F-35.

Руководство Турции исключило отказ от российских систем С-400. Анкара намерена завершить развертывание С-400 к апрелю 2020 года.