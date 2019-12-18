Военный эксперт: модернизированная пушка "Малка" – уникальное оружие

В России проходит испытания одной из мощнейших пушек в мире. В эфире радио Sputnik военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал о возможностях этого оружия.
Модернизация одной из самых мощных пушек в мире "Малка" завершится до конца декабря, сейчас она успешно проходит испытания на полигоне, сообщил генеральный директор компании "Уралтрансмаш" (входит в "Уралвагонзавод" Ростеха) Дмитрий Семизоров.
Ранее об испытаниях этого орудия не сообщалось.
"В декабре этого года заканчиваем капитальный ремонт с глубокой модернизацией орудия: было проведено импортозамещение и установлены новые приборные комплексы. В течение следующего года мы подготовим производство к серийному выпуску этих артсистем", – рассказал Семизоров в интервью РИА Новости.
По его словам, в модернизированном варианте бортовую коробку передач, которая ранее выпускалась в Харькове, заменили на отечественную, поставили и новый двигатель вместо украинского.
"Провели импортозамещение в системах наведения, комплексе защиты самой машины. Сейчас модернизированная "Малка" находится в поле и успешно проходит испытания", – добавил Семизоров.
САУ 2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире.
В эфире радио Sputnik военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин назвал оружие уникальным.