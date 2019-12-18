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РИА Новости

Военный эксперт: модернизированная пушка "Малка" – уникальное оружие

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Самоходная пушка 2С7М "Малка"
Самоходная пушка 2С7М "Малка".
Источник изображения: © Григорий Сысоев

В России проходит испытания одной из мощнейших пушек в мире. В эфире радио Sputnik военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал о возможностях этого оружия.

Модернизация одной из самых мощных пушек в мире "Малка" завершится до конца декабря, сейчас она успешно проходит испытания на полигоне, сообщил генеральный директор компании "Уралтрансмаш" (входит в "Уралвагонзавод" Ростеха) Дмитрий Семизоров.

Ранее об испытаниях этого орудия не сообщалось.

"В декабре этого года заканчиваем капитальный ремонт с глубокой модернизацией орудия: было проведено импортозамещение и установлены новые приборные комплексы. В течение следующего года мы подготовим производство к серийному выпуску этих артсистем", – рассказал Семизоров в интервью РИА Новости.

По его словам, в модернизированном варианте бортовую коробку передач, которая ранее выпускалась в Харькове, заменили на отечественную, поставили и новый двигатель вместо украинского.

"Провели импортозамещение в системах наведения, комплексе защиты самой машины. Сейчас модернизированная "Малка" находится в поле и успешно проходит испытания", – добавил Семизоров.

САУ 2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин назвал оружие уникальным.

"Это уникальное оружие. Крупнокалиберное орудие – 203 миллиметра, оно может стрелять еще и тактическими ядерными боеприпасами на большое расстояние. Конечно, нынешняя борьба с террористами не предполагает их применения, но на всякий "пожарный" случай такой боеприпас существует для этого орудия, кроме осколочно-фугасных и кассетных боеприпасов. Такие орудия, как правило, входят в резерв Верховного главнокомандования, то есть это дальнобойное орудие применяют при прорыве очень глубокой, насыщенной обороны противника. Сегодня их применение ограничено, потому что нет таких задач в сегодняшнем бою. Но это не значит, что завтра не возникнет такая потребность. Пушки всегда нужны, потому что именно у пушек самая высокая точность, пушки всегда попадают в цель", – сказал Виктор Литовкин.
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Страны
Россия
Украина
Продукция
2С7 Пион
Компании
Уралвагонзавод
Уралтрансмаш
Проекты
Ядерный щит
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