Эрдоган обсудил по телефону с Путиным ситуацию в Ливии и Сирии - турецкие СМИ

Стамбул. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин провели переговоры по телефону, сообщает во вторник агентство "Анадолу".

В частности, они обсудили региональные вопросы, обстановку в Сирии и Ливии.

На прошлой неделе Эрдоган и Путин также провели переговоры по телефону, тогда они обсудили двусторонние отношения, а также региональные вопросы, включая ситуацию в Сирии.

В минувшее воскресенье Эрдоган заявил, что Анкара готова оказать Триполи во главе с Файезом Сарраджем любую военную помощь, какая ей необходима. Он также отметил, что США и Россия не смогли вывести бойцов вооруженных курдских формирований с севера Сирии.