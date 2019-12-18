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Интерфакс-АВН

Эрдоган обсудил по телефону с Путиным ситуацию в Ливии и Сирии - турецкие СМИ

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин.
Источник изображения: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Стамбул. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин провели переговоры по телефону, сообщает во вторник агентство "Анадолу".

В частности, они обсудили региональные вопросы, обстановку в Сирии и Ливии.

На прошлой неделе Эрдоган и Путин также провели переговоры по телефону, тогда они обсудили двусторонние отношения, а также региональные вопросы, включая ситуацию в Сирии.

В минувшее воскресенье Эрдоган заявил, что Анкара готова оказать Триполи во главе с Файезом Сарраджем любую военную помощь, какая ей необходима. Он также отметил, что США и Россия не смогли вывести бойцов вооруженных курдских формирований с севера Сирии.

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Путин Владимир
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