Al Jazeera (Катар): Россия — военный гигант. Почему у русских только один авианосец, и тот — ветхий?

Автор спрашивает, почему у России, которая занимает второе место в мире по объемам производства и экспорта военной техники и оружия, в арсенале имеется всего один авианосец, и тот — ветхий. Нужны ли России авианесущие крейсеры, или она правильно делает, что сосредоточилась на разработке потенциала противодействия им?

Россия занимает второе место в мире после США по объемам производства и экспорта военной техники и оружия, но в ее военном арсенале имеется только один авианосец, причем ветхий, который постоянно сталкивается с техническими проблемами и авариями. Почему Россия не занималась строительством и модернизацией авианосцев, демонстрирующих военно-морское превосходство и престиж страны?

Исторически сложилось так, что Советский Союз в подавляющем большинстве случаев опирался на сухопутные силы. Тем не менее, советские власти стремились реализовать амбициозный проект по строительству самого большого военно-морского флота в истории страны, но, к сожалению, их планы рухнули с распадом Советского Союза в конце 1991 года. Россия унаследовала от СССР единственный авианосец, построенный в эпоху "холодной войны", который до сих пор находится на вооружении российской армии, несмотря на множество технических и финансовых проблем.

Среди основных причин, препятствующих осуществлению советских планов по строительству авианосцев, выделяют нехватку финансовых ресурсов, а также тот факт, что советские власти отдавали приоритет развитию вооружения и военной техники сухопутных войск. Во время "холодной войны" на вооружение советской армии поступили вертолетоносцы "Москва" в 1967 году и "Ленинград" - в 1969 году. Главная задача советских вертолетоносцев состояла в поиске и уничтожении подводных лодок противника.

Отметим также, что Советский Союз усилил свой военно-морской флот еще четырьмя авианосцами, но все они вышли из строя после окончания холодной войны. Одни превратились в металлолом, другие стали музеями, а третьи были модернизированы и проданы. Таким образом, советский авианосец "Викрамадитья" был продан Индии после серьезной модернизации.

Происшествия с "Адмиралом Кузнецовым"

В настоящее время в составе военно-морского флота России находится всего один авианесущий крейсер - "Адмирал Кузнецов", который впервые был спущен на воду в 1985 году. На российском военном корабле водоизмещением 60 тысяч тонн могут базироваться до 40 вертолетов и самолетов. Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" долгое время страдал от различных технических проблем из-за снижения финансовых затрат на техническое обслуживание после окончания холодной войны.

В 2016 году российский авианосец "Адмирал Кузнецов" принял участие в сирийской кампании, которая стала первым боевым опытом в истории корабля. К сожалению, во время военной операции в Сирии "Адмирал Кузнецов" потерял два военных истребителя: МиГ-29КР и Су-33.

После двух вышеупомянутых инцидентов, приведших к потери самолетов, было решено перебазировать авианосец на сушу. В 2017 году "Адмирал Кузнецов" проходил восстановление технической готовности в российском городе Мурманск, но в октябре 2018 года гигантский башенный кран упал на палубу авианосца, пробив в ней огромную дыру, и вывел из строя плавучий док, в котором находился авианесущий крейсер.

Еще один печальный инцидент произошел 13 декабря 2019 года. На единственном российском авианосце "Адмирал Кузнецов" вспыхнул пожар во время проведения ремонтных работ в центре судоремонта "Звёздочка".

Следует вспомнить еще один пожар, произошедший на авианосце в 2009 году. Во время стоянки в турецком порту возник пожар в одном из отсеков корабля, в результате чего погиб матрос. Было установлено, что пожар был вызван электрической неисправностью российского военного корабля.

Напомним, авианосец "Адмирал Кузнецов" не ремонтировался с 1997 года. Многочисленные инциденты, связанные с единственным российским авианесущим крейсером, вызвали острую дискуссию о необходимости разработки и строительства нового авианосца. Известно, что работы по созданию нового авианесущего крейсера были отложены, так как строительство нового авианосца требует огромных финансовых вложений. Например, США потратили 13 миллиардов долларов на разработку и строительство авианосца USS Gerald R. Ford (для сравнения столько же составляют ежегодные военные расходы Ирана).

По словам военного эксперта Майкла Кауфмана (Michael Kaufman), которого цитирует британское издание The Economist, единственный российский авианосец - "белый слон без какой-либо реальной миссии", а Москва поддерживает в нем жизнь, несмотря на многочисленные проблемы, чтобы сохранить имидж крупнейшей военно-морской державы в мире.

Провальная сделка

Несколько лет назад Москва хотела усилить свой военно-морской флот двумя французскими вертолетоносцами "Мистраль", но аннексия Россией украинского Крыма в марте 2014 года вынудила Париж расторгнуть сделку.

Отметим, что русские потеряли авианосцев больше, чем любая другая страна. Например, в 1988 году началось строительство нового авианосца "Ульяновск", но он так и не был достроен из-за тяжелой экономической ситуации в стране.

Когда нынешний премьер-министр России Дмитрий Медведев занимал должность президента страны, он планировал построить и ввести в эксплуатацию шесть авианосцев к 2025 году, но эти планы так и не были реализованы. Тем не менее, сегодня ведутся разговоры о строительстве передового авианосца водоизмещением около 100 тысяч тонн.

Другой приоритет

Журналист американского издания The National Interest Роберт Фарли (Robert Farley) считает, что Россия активно занимается модернизацией своих вооруженных сил, но уделяет мало внимания строительству военных кораблей, поэтому многие военные эксперты придерживаются мнения, что российское руководство придает большее значение наращиванию военно-морского потенциала для противодействия авианосцам, фрегатам, атомным подводным лодкам и крейсерам США, чем строительству собственных авианосцев.

Таким образом, пока Россия откладывает разработку и строительство авианосцев, другие военно-морские державы наращивают мощь. США являются бесспорным лидером среди стран, имеющих авианосцы.

Американские авианосцы позволяют запускать истребители, бомбардировщики и дроны в любой точке мира без использования военных баз.

К слову, другие страны с каждым годом производят все больше авианосцев. Например, в Великобритании полным ходом идет строительство двух авианосцев, Индия разрабатывает три авианосца, а Китай планирует построить шесть авианесущих крейсеров к 2035 году. Примечательно, что даже Япония объявила о готовности переделать два военных корабля в авианосцы.

Мухаммед Беникасим (محمد بنكاسم)