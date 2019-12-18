Вице-премьер РФ Борисов и Асад говорили о перспективах восстановления контроля над нефтеносными районами страны

Борисов: санкции мешают восстановлению страны

Дамаск. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что обсудил с президентом Сирии Башаром Асадом вопросы восстановления контроля Дамаска над нефтеносными районами страны.

"Да, обсуждали вопросы нефти. Ситуация в Заевфратье улучшается. Я думаю, постепенно все исконные недра Сирийской Арабской Республики будут принадлежать государству, и ситуация стабилизируется", - сказал Борисов журналистам во вторник после встречи.

Помимо этого, во время встречи обсуждались вопросы восстановления аэропортовой инфраструктуры, железных и автомобильных дорог в Сирии, рассказал Борисов.

По его словам, одним из главных препятствий в процессе восстановления экономики САР на сегодняшний день являются зарубежные санкции.

"Мирный процесс в Сирии носит необратимый характер, но восстановление экономики будет связано еще со многими трудностями, особенно в условиях санкционного воздействия", - сказал вице-премьер.

Асад неоднократно заявлял, что Соединенные Штаты воруют нефть его страны.