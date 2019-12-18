Войти
Интерфакс-АВН

Вице-премьер РФ Борисов и Асад говорили о перспективах восстановления контроля над нефтеносными районами страны

108
0
0
Президент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад.
Источник изображения: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Борисов: санкции мешают восстановлению страны

Дамаск. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что обсудил с президентом Сирии Башаром Асадом вопросы восстановления контроля Дамаска над нефтеносными районами страны.

"Да, обсуждали вопросы нефти. Ситуация в Заевфратье улучшается. Я думаю, постепенно все исконные недра Сирийской Арабской Республики будут принадлежать государству, и ситуация стабилизируется", - сказал Борисов журналистам во вторник после встречи.

Помимо этого, во время встречи обсуждались вопросы восстановления аэропортовой инфраструктуры, железных и автомобильных дорог в Сирии, рассказал Борисов.

По его словам, одним из главных препятствий в процессе восстановления экономики САР на сегодняшний день являются зарубежные санкции.

"Мирный процесс в Сирии носит необратимый характер, но восстановление экономики будет связано еще со многими трудностями, особенно в условиях санкционного воздействия", - сказал вице-премьер.

Асад неоднократно заявлял, что Соединенные Штаты воруют нефть его страны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Персоны
Башар Асад
Борисов Юрий
Похожие новости
23.04.2019
База Тартус в Сирии будет принимать гражданские суда
22.04.2019
Вице-премьер РФ Борисов обсудил с Асадом в Дамаске вопросы российского участия в восстановлении Сирии
18.12.2018
Сирийский полигон: как война помогла обкатать российское оружие
25.05.2017
Экипировка "Ратник" прошла испытания в Сирии
13.10.2016
МО РФ: обновленный "Ночной охотник" создан с учетом сирийского опыта
18.07.2016
Герасимов поручил до конца года устранить недостатки военной техники, выявленные в Сирии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.12 01:06
  • 1
В России до конца 2020 года создадут многоцелевые мины нового поколения
  • 18.12 00:59
  • 10
США испытали аналог запрещенного "Искандера"
  • 18.12 00:14
  • 1
Россия испытает свой самый опасный корабль
  • 17.12 22:32
  • 5
В "Роскосмосе" отложили испытания водородного двигателя для "Ангары"
  • 17.12 20:47
  • 5
Газотурбинный двигатель для Т-14 "Армата"? А почему бы и нет
  • 17.12 20:39
  • 180
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 17.12 20:17
  • 1
Рассекречены фото советского истребителя пятого поколения С-22
  • 17.12 20:16
  • 30
Китай клонировал российский "Морской старт"
  • 17.12 17:28
  • 2
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 17.12 13:47
  • 1
Как террористы: Асад рассказал о торговле США сирийской нефтью
  • 17.12 12:49
  • 54
"Армате" добавили целей
  • 17.12 11:41
  • 5
Вертолеты Ка-31Р в Крыму на три аршина в землю видят
  • 17.12 11:34
  • 1
Ничего не изменилось: что показали на учениях "Северная крепость-2019"
  • 17.12 11:26
  • 2
В США решили вернуть в строй лёгкие винтовые самолёты
  • 17.12 11:23
  • 6
Sina (Китай): новый бомбардировщик Ту-160М, поставленный на серийное производство, станет мишенью? Китай все еще производит H-6К