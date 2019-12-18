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Под прицелом русских подлодок трансатлантический кабель - НАТО

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Североатлантическом альянсе забили тревогу - активность российских субмарин в 2019 году достигла самого высокого уровня после окончания холодной войны. Как результат, в НАТО грозятся принять "ответные меры".

Россия постоянно расширяет свои операции под водой, цитирует медиагруппа Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) пресс-секретаря Североатлантического альянса Оану Лунгеску. По её словам, в течение только одной операции возле берегов Норвегии в октябре были замечены до десяти российских субмарин одновременно. НАТО намерена отреагировать на эти действия, заявила Лунгеску. Об этом сообщает Eadaily, ссылаясь на портал Deutsche Welle.

В качестве одной из "ответных мер" планируется усилить патрулирование в северной части Атлантического океана. Кроме того, будут увеличены натовские инвестиции в современные средства противодействия подлодкам с воздуха.

Представительница НАТО подчеркнула, что Северная Атлантика имеет "жизненно важное значение для безопасности Европы" из-за того, что по ней проходят военные маршруты снабжения, гражданские торговые пути, а также каналы связи.

Согласно сообщению RND, западные военные с растущей обеспокоенностью наблюдают за развитием российских технологий — в последнее время производимые в РФ подводные лодки стали значительно тише, а размещаемые на них ракеты — гораздо быстрее, чем прежде. Среди прочих сценариев в НАТО обсуждается такой, при котором российские подлодки могут обрубить подводный кабель между США и Европой, по которому проходит большая часть интернет-коммуникаций. Атаки подобного рода могут рассматриваться как часть гибридной войны, указывают в альянсе.

Следует отметить, что у России никак не меньше оснований подозревать страны НАТО в беспрецедентно активной со времён холодной войны враждебной деятельности у своих границ. В этом году зафиксировано несколько случаев приближения к западным рубежам РФ стратегических бомбардировщиков США с отработкой учебных заданий по ядерной бомбардировке российских баз. 

Так, стратегический бомбардировщик B-52H ВВС США 15 марта приближался к российским границам в районе Балтики. B-52 пролетел у границ Польши, приблизившись к Калининградской области. По информации СМИ, самолёт, который может нести ядерное оружие, сымитировал бомбардировку базы Балтийского флота.

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