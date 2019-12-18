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Ядерное оружие с турецкой авиабазы Пентагон перемещает в Прибалтику

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Источник изображения: vpk-news.ru

Действия администрации президента США Дональда Трампа по отношению к Анкаре, из-за покупки российских ЗРС С-400 "Триумф", вызвали ответную реакцию властей Турции. В результате американские ВВС "настойчиво попросили покинуть" турецкую авиабазу Инджирлик.

Экономические санкции, введенные Вашингтоном, привели к тому, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган  лишил США права эксплуатировать военный аэродром Инджирлик. Стоит отметить, что на этой базе находится американское ядерное  оружие.

Хотя на данный момент никаких комментариев от Пентагона нет, известно, что первые военно-транспортные самолеты ВВС США уже начали вывозить оборудование и имущество американской армии. По неподтвержденным данным также эвакуируется ядерное оружие, которое будет размещено в одной из стран Прибалтики, утверждает Free News.

По имеющейся информации с ресурсов, отслеживающих авиаперевозки, американские военно-транспортные самолёты действительно начали выполнять рейсы с авиабазы Инджирлик в направлении Европы. По мнению экспертов, Эрдоган может помешать военным США вывезти ядерное оружие, чего серьезно опасаются в Вашингтоне. Также известно, что ряд лидеров европейских стран отказались принимать на своей территории американское ядерное оружие.

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Турция
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С-400 Триумф
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Трамп Дональд
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ЯО
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