Химразоружение – чистая работа

Повышением конкурентоспособности российской промышленности занялись военные

Последний отечественный химбоеприпас был уничтожен в сентябре 2017 года по команде, отданной лично президентом Владимиром Путиным. Начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия генерал-полковник Валерий Капашин рассказал "Военно-промышленному курьеру", какие еще задачи поставлены перед коллективом.

– Валерий Петрович, у нас в стране да и во всем мире пристально следили, как мы выполняем конвенционные обязательства по уничтожению химического оружия. Возглавляемое вами управление справилось с этим по-военному четко, без преувеличения образцово. А теперь возникли новые задачи?

– Хотел бы напомнить читателям, что для реализации конвенционных обязательств в Российской Федерации вблизи каждого арсенала с отравляющими веществами (ОВ) были построены семь новых мощных объектов по уничтожению химического оружия. Они оснащены современным оборудованием, автоматизированными системами, имеют самые передовые технологические линии утилизации отходов, компьютеризированы. Создание таких дорогостоящих предприятий и непосредственное уничтожение ОВ обошлось государству более чем в 300 миллиардов рублей.

“ Новый владелец заглянул во все уголки и убедился, что не осталось даже мизерных концентраций вредных веществ ”

Потому вполне логично и правильно решение использовать имущественные комплексы для развертывания на их базе новых производств. Ведь объекты проработали всего по семь-восемь лет, а такие, как "Горный" в Саратовской области, "Камбарка" и "Кизнер" в Удмуртской Республике, и вовсе справились с задачами менее чем за три года. Там фактически новые здания и сооружения, инженерные коммуникации, системы жизнеобеспечения. Но прежде чем все это использовать в дальнейшем, должна быть полная уверенность, что никакой опасности нет. С января 2018 года Федеральному управлению в интересах развития промышленности и повышения ее конкурентоспособности поручена реализация подпрограммы "Ликвидация последствий деятельности объектов по хранению и по уничтожению химического оружия в Российской Федерации" (ЛПД). Мы сейчас занимаемся как раз этим. Приводим все оборудование, здания и сооружения в гарантированно безопасное состояние.

– Логичное решение, ведь ваши специалисты наиболее подготовлены для подобной работы.

– Безусловно. Огромный опыт и высочайший профессионализм специалистов Федерального управления позволили без промедления приступить к проведению необходимых мероприятий. Предварительно была разработана необходимая документация, согласованы и утверждены планы и регламенты того, что и как нужно сделать. Никаких препятствий – ни организационных, ни технических, ни кадровых, ни финансовых – нет. По заданию Министерства промышленности и торговли мы сконцентрировали максимум усилий на объекте "Почеп" в Брянской области и уже в марте 2019 года передали его новому владельцу – ФГУП "Московский эндокринный завод". На базе имущественного комплекса этого объекта в настоящее время организуется предприятие по производству субстанций из растительного, животного и синтетического сырья для выпуска тех лекарственных препаратов, которые наша страна пока вынуждена импортировать. Перед передачей объект проверили специализированные контрольные и надзорные органы на предмет отсутствия остатков ОВ или продуктов их деструкции и подтвердили – все чисто. Новый владелец сам еще раз заглянул с чувствительными приборами во все уголки и убедился, что никаких, даже мизерных концентраций вредных веществ не осталось.

– Находятся ли претенденты-инвесторы для остальных объектов?

– Желающих получить имущество в пользование предостаточно. Министерство промышленности и торговли, занимающееся вопросами перепрофилирования, в целом уже определилось с инвесторами.

Фото: google.com

Принято решение организовать производственно-технологические комплексы по утилизации отходов I и II классов опасности на четырех объектах – "Горный" в Саратовской области, "Камбарка" в Удмуртской Республике, "Марадыковский" в Кировской области и "Щучье" в Курганской области. Оператором по созданию ПТК по утилизации отходов I и II классов опасности назначено ФГУП "РосРАО". Имущество будет передаваться данному инвестору поэтапно по мере завершения ликвидационных работ в отдельных зданиях и сооружениях. На "Леонидовку" в Пензенской области претендует ООО "КоноплексПром". Находятся инвесторы и для объекта "Кизнер" в Удмуртии, который последним завершил уничтожение хранившихся там запасов химического оружия. Нам установлен срок передачи последнего объекта новому владельцу не позднее декабря 2024 года. Кстати, очередной объект "Щучье" мы полностью передадим ФГУП "РосРАО" в следующем году.

– В регионах, где планируется создание производственно-технологических комплексов по переработке отходов I и II классов опасности, в настоящее время развернулась дискуссия. Вновь, как и перед началом уничтожения боевых отравляющих веществ, появились инициативные группы, ставящие вопросы о безопасности работы ПТК, требующие от "РосРАО" открытых общественных обсуждений технологий, которые планируется применять при утилизации опасных отходов. Кое-кто и вовсе призывает запретить создание таких предприятий на территории области…

– Да, мы это проходили перед началом реализации программы химразоружения, причем накал страстей тогда был на порядок выше нынешнего. Что я думаю по этому поводу? Не касаясь технологий переработки отходов, систем обеспечения безопасности ПТК и социальных гарантий населению и местным властям (на эти вопросы пусть отвечает ФГУП "РосРАО"), хотел бы обратить внимание на два аспекта.

“ Объекты по утилизации отходов со временем придется создавать в каждом регионе, и пионеры окажутся в выигрыше ”

Первый. Граждане совершенно справедливо задают вопросы, касающиеся безопасности работы будущих предприятий. Нам такие вопросы тоже задавали. Иметь полную информацию о технологии, о гарантиях, исключающих негативное влияние ПТК на окружающую среду и здоровье людей, – законное право местных жителей. И мы в свое время кропотливо и терпеливо обо всем этом по многу раз рассказывали. Все, что касалось обеспечения безопасности, показывали и разъясняли. Перед вводом каждого объекта в эксплуатацию я давал обещание, что процесс уничтожения опаснейших ОВ (в тысячи раз токсичнее самых опасных отходов промышленности) не нанесет ущерба экологии, здоровью работников и местных жителей, и свое слово сдержал. Ни один человек не только не погиб, но даже не пострадал от ОВ во время их уничтожения. Это факт. И люди нам со временем поверили. В сегодняшней ситуации ФГУП "РосРАО" должно также открыто все разъяснять. Работа с населением, создание и поддержание позитивного общественного мнения – важная составляющая любого дела. Кстати, насколько мне известно, ФГУП "РосРАО" этим активно занимается.

Второй. В стремительно развивающемся мире при жизни одного поколения происходят такие изменения во всех сферах материального производства, которые раньше занимали столетия. Как вал нарастает количество отходов жизнедеятельности человека, их необходимо как можно скорее научиться перерабатывать. Поэтому объекты по утилизации волей-неволей со временем придется создавать в каждом регионе. От этого никуда не уйти, ведь остановить прогресс невозможно. И то обстоятельство, что в каких-то регионах такие объекты появятся первыми, впоследствии окажется благом. Я в этом нисколько не сомневаюсь.

Население наше в большинстве политически зрелое и грамотное, способно отделить зерна от плевел. В этом мы убедились, реализуя программу уничтожения химического оружия. Общественное мнение по отношению к ней поменялось кардинально – от неприятия в начале нашего пути до полной поддержки программы при ее завершении.

– Насколько вам удается сохранять коллектив Федерального управления в настоящее время? Ведь основные работы были выполнены с 2002 по 2017 год, когда происходило уничтожение 40 тысяч тонн боевых ОВ.

– После выполнения основной задачи нам, конечно же, пришлось сокращать численность личного состава. Жизнь есть жизнь, никуда от этого не денешься. Однако наши офицеры и гражданские специалисты не остались без дела. На базе полков, охранявших химическое оружие, развернуты новые воинские подразделения Министерства обороны. Многие военнослужащие получили назначения в войска радиационной, химической и биологической защиты. Гражданских специалистов с удовольствием приняли к себе различные предприятия и организации. Кто-то ушел на заслуженный отдых. Но костяк коллектива, в первую очередь это касается молодых офицеров, мы сохранили. Военная служба в Федеральном управлении продлена до 2024 года. Продолжаем трудиться на благо Родины.

Валерий Капашин

Беседовал Петр Чачило

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 49 (812) за 17 декабря 2019 года