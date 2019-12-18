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Военное обозрение

В Китае поясняют, почему купить "Мотор Сич" недостаточно для создания новейших авиадвигателей

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Источник изображения: topwar.ru

В Китае обсудили вопросы отставания в сфере авиационного двигателестроения. Напомним, что накануне из Киева пришло подтверждение того факта, что более 50% акций "Мотор Сич" проданы китайским компаниями (такое заявление сделал глава "Укроборонпрома" Айварас Абромавичюс). На этом фоне в КНР отмечают, что купить украинское предприятие – замечательно, но для создания современных авиационных двигателей этого недостаточно. И объясняется, почему.

Китайский портал Sohu вышел с, нужно отдать должное, взвешенным материалом, в котором говорится, что у Китая нет своей собственной большой технологической базы в авиационном двигателестроении.

Из материала:

От этого не уйти: для развития высокоэффективной аэрокосмической промышленности требуются не только большие людские и материальные ресурсы, но и глубокое техническое наследие. Индустриализация в Китае началась достаточно поздно, и это накладывает свой отпечаток.

Отмечается, что для производства авиационных двигателей требуются не только сложные производственные линии, но и сырьё, комплексные меры по обработке металлов для получения качественного продукта на выходе.

Из статьи:

Качество материалов напрямую влияет на производительность авиационных двигателей. Нужно использование редкоземельных металлов.

Китайские эксперты сходятся во мнении, что власти Китая сделали правильный шаг, войдя в экономическом смысле в Африку. Речь идёт об организации добычи ископаемых, которые необходимы в авиационном и космическом двигателестроении.

В частности, приводится пример приобретения кобальтовых шахт в Конго за 2,65 млрд долларов, шахт по добыче редкоземельных металлов в других странах Африки.

Из материала:

Там производится около 16 тыс. тонн кобальта ежегодно, что уже приносит свои плоды по развитию авиастроительной отрасли Китая.

Авторы пишут о том, что покупка украинского "Мотор Сич", а также получение необходимого сырья в Африке, должны стать основой перспективного китайского двигателестроения. В частности, отмечено, что сделанная ставка на указанные аспекты позволит решить проблемы с двигателями истребителя пятого поколения J-20.

При этом отмечается, что Китаю сейчас необходимы современные технологии металлообработки, включая технологии создания высокотемпературных сплавов, "которыми не хотят делиться зарубежные страны".

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Конго
Украина
Продукция
J-20
Компании
Мотор Сич
Укроборонпром
Проекты
Истребитель 5 поколения
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