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Интерфакс-АВН

Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на геостационарную орбиту японско-сингапурский спутник связи - SpaceX

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Вашингтон. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Американская ракета-носитель Falcon 9 во вторник успешно вывела на геостационарную орбиту японско-сингапурский телекоммуникационный спутник JCSat-18/Kacific-1, предназначенный для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает компания-разработчик ракеты SpaceX.

Запуск был осуществлен в 03:10 мск с 40-го космического стартового комплекса на авиабазе на мысе Канаверал в штате Флорида.

Спутник весом 6,8 тонн, созданный американской корпорацией Boeing, принадлежит японской компании SKY Perfect JSAT Corp. и сингапурской компании Kacific Broadband Satellites. Зона действия спутника будет охватывать и российский Дальний Восток.

На носителе Falcon 9 была использована первая многоразовая ступень, которая прежде уже применялась для запуска двух грузовых кораблей Cargo Dragon компании SpaceX к Международной космической станции, в частности, в мае и июле 2019 года.

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