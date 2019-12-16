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Интерфакс-АВН

Корабль "Вышний Волочек" сопровождает вошедший в Черное море американский эсминец "Росс" - российские военные

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Малый ракетный корабль "Вышний Волочек"
Малый ракетный корабль "Вышний Волочек".
Источник изображения: © Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 15 декабря. ИНТЕРФАКС - Черноморский флот России взял на сопровождение эсминец ВМС США "Росс", сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

"Назначенными силами и средствами Черноморского флота организовано сопровождение, вошедшего 15 декабря в юго-западную часть акватории Черного моря эсминца УРО (ПРО) "Росс" ВМС США", - говорится в сообщении центра в воскресенье.

"Непосредственный контроль за действиями корабля ВМС США осуществляет малый ракетный корабль ЧФ "Вышний Волочек", - заявили российские военные.

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Страны
Россия
США
Проекты
21631 Буян-М
ЧФ
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