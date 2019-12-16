Корабль "Вышний Волочек" сопровождает вошедший в Черное море американский эсминец "Росс" - российские военные

Москва. 15 декабря. ИНТЕРФАКС - Черноморский флот России взял на сопровождение эсминец ВМС США "Росс", сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

"Назначенными силами и средствами Черноморского флота организовано сопровождение, вошедшего 15 декабря в юго-западную часть акватории Черного моря эсминца УРО (ПРО) "Росс" ВМС США", - говорится в сообщении центра в воскресенье.

"Непосредственный контроль за действиями корабля ВМС США осуществляет малый ракетный корабль ЧФ "Вышний Волочек", - заявили российские военные.