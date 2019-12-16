Зеленский заявил, что гарантирует, что Донбасс не превратится во вторую Сребреницу, если контроль над границей уйдет Киеву - Песков

Петропавловск-Камчатский. 15 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент Украины Владимир Зеленский в Париже заявил, что гарантирует то, что в Донбассе не повторится Сребреница, если контроль на границе перейдет к Киеву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В интервью программе "Большая игра" на Первом канале Пескова спросили, действительно ли могут быть трагические последствия в случае, если будет последовательность, согласно которой сначала контроль над границей переходит к Киеву, а затем реализуются другие этапы Минских соглашений. "Да, и об этом четко сказал Путин. Была бы вторая Сребреница. И Зеленский с этим не согласился. Зеленский сказал: "Я как президент даю вам слово, что я полностью исключаю такую опасность - повторение Сребреницы". Это он сказал Путину".

Президент РФ, отметил Песков, с этим не согласился. "И, собственно, я бы не сказал, что с ним (Зеленским) особо соглашались и Меркель, и Макрон. Потому что мы все видели националистические отряды, которым главнокомандующий не давал приказы, а пускай терпеливо, но уговаривал", - сказал Песков.

Президент РФ Владимир Путин 10 декабря заявил, что в условиях отсутствия закона об амнистии в отношении жителей Донбасса установление Киевом контроля на границе с РФ чревато массовым уничтожением граждан непризнанных республик.

На встрече с Советом по правам человека при президенте Путин заявил, что возможное преследование людей, проживающих в ЛНР и ДНР, было одной из тем его дискуссии с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе встречи в Париже.

"До сих пор не принят закон об амнистии. В 2015 году еще договорились, решения есть какие-то, но ничего не действует. И украинская сторона все время ставит вопрос: дайте нам возможность закрыть границу войсками", - сказал Путин.

В связи с этим президент РФ подчеркнул: "Но я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет".

Резня в Сребренице - массовое убийство мусульман в июле 1995 года является одним из самых кровавых эпизодов боснийской войны 1992-1995 годов.

Как отметил президент РФ, "мы же видели, как президент Зеленский ведет дискуссию с националистами, не понятно, кто там сильнее". "И не понятно, что там произойдет, и кто ими будет руководить, когда они войдут на эти территории без обеспечения гарантий людям", - подчеркнул Путин.

Он добавил, что эта проблема носит политический характер.

Путин также пообещал "иметь в виду" дела тех граждан РФ, которые осуждены на Украине. "Мы будем иметь это в виду в ходе переговорного процесса с Украиной", - сказал он, признав, что "действительно, эта проблема находится за пределами правового поля".