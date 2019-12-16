Присутствие террористов в сирийском Идлибе беспокоит Москву, но альтернативы сотрудничеству с Турцией там нет - Песков

У взаимодействия РФ и Турции по Сирии много противников. Кремль надеется, что Турция сможет обеспечить безопасность российских военных и сирийской армии в Идлибе

Петропавловск-Камчатский. 15 декабря. ИНТЕРФАКС - Россия по-прежнему обеспокоена присутствием террористов в сирийском Идлибе, но не видит альтернативы сотрудничеству с Турцией в решении этой проблемы, заявили в Кремле.

"Мы не скрываем обеспокоенности, что сохраняется террористическая угроза в Идлибе, и до сих пор не удалось произвести размежевание с террористами в Идлибе. Террористы там работают, они представляют угрозу и для сирийской армии, и для наших военных", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Большая игра" на Первом канале.

На вопрос, что в этой ситуации делать, Песков ответил: "Продолжать сотрудничество (с Турцией), другой альтернативы нет, что, собственно, сейчас и происходит".

Он подчеркнул, что вывод боевиков из Идлиба - "это ответственность Турции". "Там слишком много боевиков, они представляют собой серьезную опасность, и это ответственность Турции в соответствии с сочинскими договоренностями годовалой давности", - напомнил пресс-секретарь президент РФ.

"Поэтому мы будем ожидать, что ситуация будет все-таки разрешена таким образом, чтобы безопасность Идлиба, освобождение его от террористов, безопасность сирийских вооруженных сил и наших военных была обеспечена", - сказал он.

На просьбу прокомментировать публикации о том, что Турция поддерживает исламистов, в том числе в Ливии, что не отвечает интересам РФ, Песков сказал: "Я никак не могу прокомментировать эти публикации, много всяких рассуждений, многим в мире не нравится взаимодействие Москвы и Анкары, и поэтому в данном случае публикуется много "уток", много измышлений".