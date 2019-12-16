Центр управления обороной России просчитал беспорядки в Венесуэле за два месяца до начала

Специалисты Национального центра управления обороной спрогнозировали такие кризисные ситуации, как переворот в Боливии и беспорядки в Гонконге

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Специалисты Национального центра управления обороной (НЦУО) России за два месяца до начала беспорядков в Венесуэле просчитали ход развития событий в этой стране, используя данные разведки, мониторинга информационного пространства, а также моделирование на суперкомпьютере. Об этом в воскресенье рассказал руководитель одной из дежурных смен НЦУО генерал Игорь Христофоров в программе "Военная приемка" в эфире телеканала "Звезда".

Как подчеркнул ведущий программы Алексей Егоров, события в Венесуэле дежурная смена под командованием Христофорова "просчитала задолго до того, как об этом стала говорить пресса."

"Мы предупреждали еще за два месяца по развитию обстановки, вырабатывали предложения за месяц, за 10 дней <...> За пять - докладывали уже об обострении ситуации", - сказал Христофоров.

По информации авторов программы, позже специалисты НЦУО спрогнозировали такие кризисные ситуации, как переворот в Боливии и беспорядки в Гонконге. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу пояснил в эфире программы, как вычислительные мощности НЦУО позволяют предвидеть развитие различных сценариев.

"Это же не просто прогноз, это выстраивается модель, а модель предусматривает не только определение этих горячих мест, но и вырабатывает механизм реагирования с учетом тех ошибок, которые были допущены тогда, чтобы их не допустить сейчас. Для этого нужны возможности для накопления, сбора этой информации, систематизации - эти емкости у нас есть и хорошие вычислители... У нас есть скорострельная система, назовем ее так, информационного обеспечения", - пояснил Шойгу возможности Национального центра.

Национальный центр управления обороной России официально заступил на боевое дежурство 1 декабря 2014 года. Он дает возможность в реальном времени получать данные об обстановке в войсках - до любого подразделения и объекта. Программно-аппаратный комплекс Центра позволяет моделировать ситуации не только вокруг российских границ, но и в любой точке мира. Суммарная вычислительная мощность системы обработки данных в Центре, как заявляли военные, втрое превышает показатели американского аналога, а по объему хранимых данных превосходит возможности системы Пентагона почти в 20 раз.

Ситуация в Венесуэле

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Действующий президент Боливарианской Республики Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.