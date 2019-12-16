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В Пентагоне уже назначили новую ракету PrSM "киллером" С-400

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Источник изображения: vpk-news.ru

На европейском театре гипотетических военных действий разрабатываемая для армии США ракета Precision Strike Missile (PrSM) класса "земля-земля" станет убийцей российских систем противовоздушной обороны (например, С-400 "Триумф"), тогда как в Тихом океане целью оружия станут китайские боевые корабли, сообщил Breaking Defense бригадный генерал Джон Рафферти.

Военный, присутствовавший на первых летных испытаниях PrSM, состоявшихся в декабре, отметил, что разрабатываемое оружие является частью усилий армии США по поддержке ВВС и ВМС США в возможных многодоменных операциях.

Рафферти напомнил, что на вооружение ракета должна поступить в 2023 году, а первое обновление (способность отслеживать и уничтожать движущиеся цели в зависимости от их радиоизлучения) получит в 2025-м.

По данным издания Defense News, говорит Lenta.ru, в настоящее время максимальная дальность PrSM равняется 499 километрам, однако этот показатель может быть повышен до 550 километров, поскольку США и Россия не связаны обязательствами по Договору о ракетах меньшей и средней дальности.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
С-400 Триумф
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