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Россия и Турция ведут переговоры о совместном производстве второго полкового комплекта ЗРС С-400

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Как сообщило 13 декабря 2019 года информационное агентство Reuters , Турция может завершить получение второй партии усовершенствованных зенитных ракетных систем С-400 из России к апрелю 2020 года, когда первая партия этих систем будет готова к работе. Об этом заявил глава Управления оборонной промышленности [SSB] Турции Исмаил Демир в пятницу [13 декабря 2019 года].

Доставленные на турецкую авиабазу Мюртед элементы первого полкового комплекта приобретенной Турцией в России зенитной ракетной системы С-400, 27.08.2019 (с) министерство обороны Турции

Турция уже согласилась закупить две партии С-400, что вызовет кризис с Соединенными Штатами и возможные санкции США, но Анкара обсуждает передачу технологии и совместное производство с Москвой для второй партии, сказал Демир.

Соединенные Штаты заявляют, что С-400 несовместимы с обороной Запада, и отстранили союзника по НАТО Турцию от программы малозаметных истребителей F-35 из опасений, что Россия получит информацию об этих самолетах за счет развертывания систем С-400 в Турции.

Исмаил Демир, глава турецкого управления оборонной промышленности [SSB], заявил, что Анкара по-прежнему заинтересована в заокупке зенитных ракетных систем Patriot вСША. У Турции не было никаких предварительных условий для их приобретения, сказал он, но Вашингтон неоднократно просил Турцию отказаться от С-400.

По словам Демира, согласно предлагаемым американским санкциям для Анкары может быть заблокирована закупка запасных частей для истребителей F-16, что избавит Турцию от ее обязанностей по правам интеллектуальной собственности и позволит ей прибегнуть к отечественному производству.

"Если одна из сторон изменит правила игры, другой стороне не придется играть в игру", - сказал Демир.

По словам Демира, Турция хочет в конечном итоге заменить свой существующий парк F-16 своим первым национальным истребителем TF-X и была открыта для международного сотрудничества по этому проекту.

Он сказал, что первоначальный план состоял в том, чтобы использовать двигатель General Electric F110 в качестве отправной точки при проектировании нового самолета, но SSB рассмотрело альтернативы.

По его словам, Турция и Великобритания близки к соглашению о сотрудничестве в создании двигателей для истребителей нового поколения TF-X для турецких ВВС.

Соглашение стоимостью 100 млн фунтов стерлингов между туоецкой Kale Group и Rolls-Royce было первоначально подписано два года назад, но фактически было приостановлено ​​в марте 2019 года из-за невозможности урегулировать разногласия в отношении прав интеллектуальной собственности и условий производства.

Основной проблемой стало требование Анкары о том, что разработка и производство должны осуществляться в Турции. "Rolls-Royce не возражает против его производства в Турции, и существующие разногласия в отношении массового производства и прав интеллектуальной собственности могут быть преодолены", - сказал Демир.

Он сказал, что структура совместного предприятия, созданного по соглашению между Rolls-Royce и Kale, также может быть изменена.

В свою очередь, российское информационное агентство РИА Новости 13 декабря также сообщило, что новый контракт на поставку Анкаре российских систем ПВО С-400 предполагает их совместное производство и передачу технологий. Об этом сообщил источник РИА Новости в оборонной промышленности Турции.

Собеседник агентства уточнил, что контракт с Россией состоит из двух частей. Первый полковой комплект уже поставили в Турцию, сейчас идет обучение, в апреле комплексы встанут на боевое дежурство. Они поступили в Турцию полностью произведенными в России.

По словам источника, переговоры, которые идут относительно совместного производства, касаются второго комплекта C-400.

"Договор о его поставке подписан, переговоры касаются не покупки, а именно совместного производства и передачи технологий. Переговоры продолжаются уже продолжительное время, при этом не идет речи о том, что стороны не смогут договориться. Точной даты подписания договора о совместном производстве никто сейчас назвать не сможет, но это должно произойти до апреля будущего года", - заключил собеседник агентства.

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Страны
Великобритания
Россия
США
Турция
Продукция
F-16
F-35
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Компании
General Electric
Rolls-Royce
Проекты
2020-й год
NATO
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