Законопроект о "Городах трудовой доблести" Совет Госдумы рассмотрит в приоритетном порядке

Москва. 14 декабря. ИНТЕРФАКС - Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов законопроект об установлении почётного звания "Город трудовой доблести", внесенный в субботу президентом РФ Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе Госдумы.

В понедельник, 16 декабря, законопроект будет рассмотрен Советом Госдумы в приоритетном порядке, отметили в пресс-службе.

В законопроекте прописано, что "звание "Город трудовой доблести" присваивается городу Российской Федерации, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность".

11 декабря первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что подготовлен законопроект о присвоении российским городам почетного звания "Город трудовой доблести". В ходе заседания оргкомитета "Победа" Кириенко рассказал, что предложение подготовлено в связи с предстоящим празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и проведением Года памяти и славы.

"В целях увековечения памяти о героизме и самоотверженности тружеников тыла, значительном вкладе городов и предприятий военно-промышленного комплекса в победу над нацизмом предлагается принять на федеральном уровне почетное звание "Город трудовой доблести", - сказал Кириенко.

Он заметил, что такое звание может быть присвоено городам РФ, внесшим значительный вклад в обеспечение военных действий для достижения победы в Великой Отечественной войне и трудового подвига в тылу.

Кириенко напомнил, что в советские годы было учреждено почетное звание "Город-герой" - это высшая степень отличия, которая присваивалась городам, население которых проявило массовый героизм и мужество в защите Родины во время Великой Отечественной войны. В СССР такого звания были удостоены 12 городов и одна крепость.

"Для продолжения традиции по сохранению памяти в 2006 году, 9 мая, было учреждено почетное звание Российской Федерации "Город воинской славы", которое присваивалось городам, на территории которых или в непосредственной близости от которых в ходе ожесточенных сражений защитники Отечества проявили мужество, стойкость и массовый героизм", - сказал Кириенко. Такое звание на сегодняшний день имеют 45 городов РФ.