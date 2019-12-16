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Интерфакс-АВН

КНДР провела испытания двигателя для межконтинентальной баллистической ракеты - южнокорейские эксперты

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Лондон. 14 декабря. ИНТЕРФАКС - Северокорейские специалисты, объявившие о новом важном испытании на полигоне Сохэ, вероятно, тестировали двигатель для межконтинентальной баллистической ракеты, предположили в субботу в сеульском Институте по исследованию Дальнего Востока.

Один из аналитиков института, слова которого приводит британская газета The Guardian, считает, что на это, в частности, указывает то, что северокорейские СМИ назвали тесты усилением "стратегических сил ядерного сдерживания".

Кроме того, северокорейская сторона сообщала, что испытание проводилось в пятницу - с 22:41 по 22:48 по времени КНДР. Такая продолжительность, по словам эксперта, может означать, что речь шла о жидкостном ракетном топливе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
КНДР
Южная Корея
Проекты
Ядерный щит
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