Хочешь на Луну – садись на диету

На Луну в космическом корабле "Орел" смогут полететь только космонавты с весом не более 70 кг.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Ракетно-космической корпорации "Энергия".

Дело в том, что корабль рассчитан на общий вес для полета на 420 кг. Планируется отправить 100 кг полезного груза и четырех космонавтов. Учитывая, что новый разрабатываемый скафандр "Сокол-М" весит 10 кг, вес космонавта без амуниции должен быть всего 70 кг.

В настоящее время в отряд российских космонавтов принимаются кандидаты весом от 50 до 90 кг. По данным агентства, корабль "Орел" должен отправиться на орбиту в 2023 году. К 2030 году "Роскосмос" планирует высадку космонавтов на Луне.