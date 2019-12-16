В ДНР успешно испытали новую систему ПВО "Мантия – АРП"

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В Донецкой народной республике прошли успешные испытания новой системы противовоздушной обороны (ПВО) "Мантия – АРП", созданной в республике. Об этом сообщила пресс-служба Народной милиции ДНР.

В состав новой единой системы ПВО входят средства артиллерии, радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и ПВО.

В настоящее время окончены испытания инновационной Единой системы комплексной защиты объектов Республики от огневого поражения противника с условным наименованием "Мантия-АРП". Она объединяет средства артиллерии, РЭБ и ПВО, что обеспечит системное прикрытие воздушного и наземного пространства от посягательств противника

- говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, успешному созданию и испытаниям "Мантии-АРП" способствовало принятие на вооружение и внедрение комплекса радиоэлектронного подавления "Террикон-М2Н", созданного специалистами ДНР. Данный комплекс способен обнаруживать и блокировать работу каналов управления беспилотников противника.

Кроме того, в республике проведена модернизация зенитно-ракетных комплексов "Оса-АК(М)", доставшихся ополченцам ДНР в 2014 году в качестве трофеев от украинской армии. Модернизированные ЗРК получили возможность обнаружения воздушных целей на дальности до 65 км, и уничтожения их на высоте до 7 км и дальности до 15 км.

В республике заявили, что внедрение новой системы ПВО "Мантия-АРП" позволит расширить возможности противовоздушной обороны по уничтожению различных воздушных целей, включая беспилотные летательные аппараты.