Турция вплотную приблизилась к соглашению о поставке второй партии российских С-400 - СМИ

Стамбул. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - Турция очень близка к достижению договоренности с РФ о поставке дополнительной партии систем ПВО С-400, заявил глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

По сообщению агентства Blooomberg, он сообщил в Анкаре, что "подписание соглашение уже прямо за ближайшим углом".

6 декабря директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев заявил "Интерфаксу", что Россия и Турция с высокой долей вероятности подпишут в 2020 году контракт на поставку Анкаре дополнительной партии систем ПВО С-400 "Триумф".

"Вероятность достаточно высокая", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы планомерно работаем над этим вопросом. Самое главное - есть настрой с двух сторон продолжать сотрудничество в этой области", - заявил Шугаев.

Ранее о возможной покупке Турцией дополнительной партии С-400 "Интерфаксу" заявляли вице-премьер РФ Юрий Борисов и глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Как сообщал "Интерфакс", Турция купила у России четыре дивизиона С-400. 23 октября "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты.