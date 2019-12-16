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Интерфакс-АВН

Российские военные тестируют танки Т-90 и БМП-2, переданные Индией на время манёвров "Индра"

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Танк Т-90 ВС Индии
Танк Т-90 ВС Индии.
Источник изображения: © EPA/MONEY SHARMA

Москва. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - Российские и индийские военнослужащие провели рекогносцировку местности, где скоро пройдёт активная часть межвидовых российско-индийских учений "Индра-2019", сообщил в пятницу Восточный военный округ (ВВО).

"Сегодня же на полигоне продолжится пристрелка оружия танков Т-90 и боевых машин пехоты БМП-2, которые накануне были переданы индийской стороной военнослужащим ВВО на период учений", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Рекогносцировка и пристрелка оружия проводятся на полигоне "Бабина" в штате Уттар-Прадеш, где состоится активная фаза манёвров.

Межвидовые учения "Индра-2019" проходят с 11 по 21 декабря в трёх индийских штатах. В них принимают участие в общей сложности более 700 военнослужащих Вооруженных сил РФ, сказано в сообщении.

Ранее штаб ВВО информировал, что в группировку Военно-морского флота от российской стороны войдут корабли, морской танкер, вертолет, два-три катера для специальных подразделений и около 300 военнослужащих.

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