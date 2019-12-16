Вашингтон видит Казахстан ключевым партнером в поддержании безопасности в Центральной Азии - Помпео

Нур-Султан. 13 декабря. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Соединенные Штаты Америки считают Казахстан лидером в Центральной Азии и полагаются на него как на ключевого партнера в поддержании региональной безопасности, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы считаем вашу страну ключевым партнером в поддержании региональной безопасности", - сказал он на встрече в Вашингтоне с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди, который находится в США с официальным визитом по приглашению Помпео.

Слова госсекретаря приведены в сообщении пресс-службы казахстанского МИД, распространенном в пятницу.

Со своей стороны Тлеуберди отметил приверженность Казахстана к дальнейшему укреплению взаимодействия с США.

"Мы придаем большое значение дальнейшему расширению нашего сотрудничества с США, которое развивается в духе доверия и взаимопонимания. Благодаря этому Казахстан и Соединенные Штаты достигли уровня расширенного стратегического партнерства, которое было закреплено по итогам официального визита первого президента республики - елбасы (лидер нации - ИФ-К) Нурсултана Назарбаева в Вашингтон в январе 2018 года", - сказал глава МИД Казахстана.

В тот же день Тлеуберди провел переговоры с руководством Совета национальной безопасности и конгрессменами США из "группы друзей" Казахстана, а также посетил штаб-квартиру Всемирного банка в Вашингтоне.

В ходе встречи с вице-президентом ВБ по Европе и Центральной Азии Сирилом Мюллером стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества между Казахстаном и финансовыми институтами группы банка.

Мюллер сообщил, что Совет директоров Всемирного банка одобрил страновую стратегию партнерства Всемирного Банка с Казахстаном на 2020-2025 гг. Стороны также обсудили совместный проект в области развития сельского хозяйства на период с 2020 по 2024 гг.

По информации внешнеполитического ведомства республики, двусторонний товарооборот за январь-октябрь 2019 года между Казахстаном и США составил $1,8 млрд. Экспорт из Казахстана в Штаты составил $682 млн, а импорт в Казахстан достиг $1,1 млрд.