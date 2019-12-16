Войти
Известия.ru

Пентагон назвал успешным испытание запрещенной договором РСМД ракеты

329
0
0
Источник изображения: Фото: twitter.com/Secretary of Defense Dr. Mark T. Esper

Первое испытание американской баллистической ракеты, ранее запрещенной договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), прошло успешно, написал глава Пентагона Марк Эспер в Twitter.

Он уточнил, что испытание прототипа неядерной баллистической ракеты наземного базирования провели военно-воздушные силы США совместно с Управлением стратегических возможностей. По словам Эспера, работа по созданию и запуску ракеты заняла менее девяти месяцев.


12 декабря в 08:30 (19:30 мск) с базы ВВС США Ванденберг был запущен прототип баллистической ракеты неядерной конфигурации. Ее полет проходил над Тихим океаном. Ракета упала в океан, пролетев более 500 км.

ДРСМД был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности. В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из договора РСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы.

2 августа ДРСМД утратил силу из-за выхода США. Россия также была вынуждена приостановить выполнение своих обязательств.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
9М729
Проекты
РСМД
Ядерный щит
Похожие новости
18.11.2019
Путин предложил подключить к ДРСМД Францию и Великобританию
09.07.2019
Saarbrcker Zeitung (Германия): последний ультиматум Москве
01.07.2019
Ракеты с недопустимым радиусом: США готовятся к выходу из ДРСМД
11.03.2019
Столтенберг призвал не считать расширение НАТО провокацией
05.03.2019
В думском комитете по обороне считают, что шанс сохранить ДРСМД еще есть
02.05.2017
США видят ракету, а ее нет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.12 19:14
  • 3
Ми-38 – теперь и в армии
  • 16.12 19:06
  • 23
Новейший ЗРК "Викинг" защитит от любых "Стелсов" и крылатых ракет
  • 16.12 18:50
  • 8
США испытали аналог запрещенного "Искандера"
  • 16.12 18:46
  • 4
Sina (Китай): новый бомбардировщик Ту-160М, поставленный на серийное производство, станет мишенью? Китай все еще производит H-6К
  • 16.12 18:42
  • 9
Ливия может стать яблоком раздора между Россией и Турцией
  • 16.12 18:32
  • 1
В Ростехе рассказали, как российское оружие нелегально копируют за рубежом
  • 16.12 18:26
  • 1
Вертолеты Ка-31Р в Крыму на три аршина в землю видят
  • 16.12 18:22
  • 1
В США решили вернуть в строй лёгкие винтовые самолёты
  • 16.12 18:11
  • 1
В США прошли испытания беспилотника большой длительности полёта
  • 16.12 17:16
  • 2
Автомат Калашникова XXI века
  • 16.12 16:44
  • 101
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 16.12 16:23
  • 1
Зонд NASA "увидел" формирование нового урагана на южном полюсе Юпитера
  • 16.12 16:22
  • 12
Русский ракетный рекордсмен: на одной пусковой установке С-350 - 12 ракет
  • 16.12 16:20
  • 21
Горячие точки XXI века: какой будет война России и США
  • 16.12 16:17
  • 53
"Армате" добавили целей