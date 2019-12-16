Ми-38 – теперь и в армии

Новые российские вертолеты удачно дополнят парк многоцелевых машин военных эксплуатантов по всему миру

Министерство обороны России получило первый военно-транспортный вертолет Ми-38Т. Об этом на днях со ссылкой на Андрея Богинского, генерального директора компании "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех"), сообщило агентство РИА Новости. Причем, по словам главы отечественного вертолетостроительного холдинга, до конца текущего года в опытную эксплуатацию военному ведомству передадут и вторую машину.

Поставка Минобороны России новейших отечественных военно-транспортных вертолетов, не имеющих на сегодня равноценных конкурентов в своем классе авиационной техники, стала отличным подарком к 110-летию со дня рождения выдающегося отечественного авиаконструктора Михаила Леонтьевича Миля, которое мы отмечали 22 ноября с.г.

Сенсация МАКСа и премьера Дубая

Впрочем, это уже не первый подарок, который в этом году российские вертолетостроители преподнесли к юбилею своего всемирно известного учителя. Дело в том, что еще летом, в рамках проведения очередного международного авиационно-космического салона МАКС-2019 холдинг "Вертолеты России" впервые представил широкому кругу специалистов первый серийный вертолет Ми-38.

Сенсация заключалась именно в том, что это была первая серийная машина – ранее на выставках отечественные разработчики демонстрировали только опытные вертолеты этого типа, которые принимали участие в различных испытаниях.

Но в Жуковском отечественные вертолетостроители доказали всем, что Ми-38 не просто существует в железе, но и уже пошел в полноценную серию!

Причем показ в Жуковском был организован разработчиком не только на статической стоянке, но еще и в воздухе: первый серийный Ми-38, изготовленный на Казанском вертолетном заводе (входит в состав холдинга "Вертолеты России"), принял участие в летной программе авиасалона – вместе с группой других гражданских машин холдинга "Вертолеты России" он совершил пролет перед зрителями.

"Михаил Леонтьевич Миль любил говорить, что наша страна будто специально создана для вертолетов. Примечательно, что в год 110-летия со дня его рождения мы представляем новинку конструкторского бюро, которое носит его имя, – первый серийный вертолет Ми-38", – отметил в связи с этим Андрей Богинский.

Более того, на МАКС-2019 была представлена не стандартная машина, а ее модификация с салоном повышенной комфортности. Причем сертификационные документы на этот вариант Ми-38, выданные Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация), прямо тут же, на выставке, были вручены главе "Вертолетов России" в присутствии вице-премьера РФ Юрия Борисова. Замечу, что Ми-38 получил два одобрения главного изменения в сертификат типа – на салон повышенной комфортности и систему кондиционирования воздуха грузовой и пассажирской кабины.

"Сертификация Ми-38 в комплектации "Салон" открывает перед нами новые перспективы поставок этой машины как внутри страны, так и на экспорт. Первую серийную машину в таком оснащении мы представляем на авиасалоне МАКС-2019, – подчеркивал тогда глава "Вертолетов России". – В ближайшее время она обретет своего владельца в России, также рассчитываем на интерес зарубежных заказчиков".

Ну а с тем, чтобы подогреть последний, разработчик провел демонстрацию первого серийного Ми-38, оборудованного VIP-салоном, на другой крупной международной авиационной выставке – авиасалоне Dubai Airshow 2019, проходившем в минувшем ноябре в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты).

И расчет полностью оправдался: пожалуй, не было такого авторитетного зарубежного специализированного издания, которое не рассказало бы о громкой "русской премьере" Дубая. А уж от экспертов, пожелавших поближе познакомиться с новинкой милевской вертолетостроительной школы, отбоя, как говорится, не было.

Такой интерес вполне понятен, ведь в комплектации с VIP-салоном вертолет может брать на борт с десяток пассажиров, а его дальность полета может достигать 1200 км. Многие платежеспособные заказчики, ценящие свое время и привыкшие работать в комфортных условиях, были бы не прочь получить в свой личный или корпоративный авиапарк такую уникальную винтокрылую машину. Возможно, что с какими-то потенциальными покупателями "тридцатьвосьмерки" в VIP-варианте уже достигнуты и предварительные договоренности. Если это так, то скоро мы об этом узнаем.

Новинка цвета хаки

Впрочем, в рамках МАКС-2019 состоялась даже не одна, а сразу две премьеры, участником которых стал новейший российский вертолет. Ведь кроме первого серийного Ми-38 в гражданском, базовом варианте на авиационно-космическом салоне, проходившем в подмосковном Жуковском, был впервые представлен в полной красе и первый опытный военно-транспортный, или, как его еще часто называют, транспортно-десантный, вертолет, созданный под требования Министерства обороны России на базе сертифицированной гражданской "тридцатьвосьмерки" и получивший обозначение Ми-38Т. Причем он, так же как и его гражданский винтокрылый собрат, демонстрировался и на статической стоянке, и в полете.

Впервые официальная информация о том, что отечественное военное ведомство решило подключиться к программе Ми-38, появилась в мае 2016 года. Тогда в пресс-релизе, обнародованном пресс-службой российского вертолетостроительного холдинга, сообщалось, что Министерство обороны России совместно с "Вертолетами России" приняло решение о порядке и сроках поступления вертолетов Ми-38 в Воздушно-космические силы РФ.

"Прорабатывается возможность закладки определенных решением параметров поставок вертолета в проект следующей программы вооружения, – отмечалось в упомянутом пресс-релизе. – Данное решение предусматривает проведение совместных летных испытаний новой версии среднего многоцелевого вертолета Ми-38, оснащенного и оборудованного под нужды Министерства обороны и имеющего в составе исключительно агрегаты и комплектующие отечественного производства".

Причем разработчиком особо подчеркивалось, что новая, военизированная версия Ми-38 позволит "наращивать функционал и расширять область его применения, создавая специализированные версии, в том числе арктический вариант вертолета".

"Потенциальные возможности вертолета в сочетании с упрощенными процедурами технического обслуживания, высокими летно-техническими характеристиками и возможностью обеспечения повышенного комфорта в салоне делают Ми-38 весьма привлекательным как для Минобороны России, так и для иных потенциальных эксплуатантов техники", – резюмировалось в сообщении пресс-службы холдинга.

Российские вертолетостроители оказались правы, отечественное военное ведомство настолько заинтересовалось новой винтокрылой машиной, что уделило этой теме приоритетное внимание: работы по созданию военно-транспортной версии Ми-38 пошли, что называется, стахановскими темпами.

В результате уже 8 сентября 2016 года в официальном сообщении пресс-службы холдинга "Вертолеты России" сообщалось, что "технический облик вертолета уже утвержден руководством Министерства обороны и специалистами холдинга, а проведение всех работ по дооборудованию машины будет завершено к 2018 году".

В сообщении также указывалось, что специалисты российского вертолетостроительного холдинга "проводят работы по увеличению максимального взлетного веса вертолета Ми-38–2 (Ми-38–2 – это вариант Ми-38 с отечественной силовой установкой. – "НВО") и максимальной высоты полета", а также подчеркивалось, что, кроме этого, вертолет Ми-38 "пройдет испытания с установкой на него бортовой стрелы и внешней подвески, а также подвергнется эксплуатационным испытаниям на вертодромах, покрытых пылью, песком и снегом".

Вертолет – на все руки мастер

Особо следует отметить тот факт, что создаваемый в интересах российского военного ведомства вертолет будет не просто военно-транспортной машиной, способной выполнять сугубо перевозку личного состава и грузов. Нет, задумка здесь у заказчика и разработчика, скажем так, намного круче.

"Холдинг "Вертолеты России" создаст на базе вертолета Ми-38–2 широкий спектр модификаций в интересах различных служб Минобороны РФ: вертолет – постановщик помех, эвакуационно-реанимационный и поисково-спасательный вертолеты, транспортно-десантный вертолет, а также модификацию, предназначенную для выполнения задач в составе арктической группировки войск", – говорят в российском вертолетостроительном холдинге. Фактически, таким образом, речь идет о создании в интересах нашего Минобороны настоящего винтокрылого универсала, способного решать чрезвычайно широкий спектр задач, недоступный для других машин.

"Ми-38 – это высокоавтоматизированный вертолет, который благодаря широким возможностям применения способен удовлетворить все требования Минобороны РФ", – подчеркивает генеральный директор "Вертолетов России" Андрей Богинский.

Отличительными особенностями Ми-38Т от его базового гражданского варианта, как отмечают в холдинге "Вертолеты России", среди прочего станут топливная система с защитой от взрыва, установка дополнительных топливных баков (это позволит существенно увеличить дальность полета), специальные средства связи и наличие "оборудования для применения членами экипажа морских спасательных костюмов". Есть и другие отличия, продиктованные характером службы и требованиями заказчика.

Впрочем, самым главным достоинством Ми-38Т станет применение на нем агрегатов и комплектующих изделий исключительно российского производства. Это необходимое условие для любого образца вооружения, военной и специальной техники, поступающего в распоряжение нашего Минобороны: национальная безопасность и защищенность от возможных технологических диверсий со стороны зарубежных поставщиков комплектующих – отнюдь не пустые слова.

"Одним из главных приоритетов холдинга "Вертолеты России" является укрепление обороноспособности страны. Мы осознаем всю необходимость независимости нашей продукции от зарубежных поставок комплектующих и агрегатов. В связи с этим мы работаем над обеспечением максимального импортозамещения в рамках производства вертолетной техники, которая поставляется Министерству обороны согласно гособоронзаказу", – подчеркивал тогда генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Александр Михеев, возглавляющий сегодня компанию "Рособоронэкспорт" (входит в состав госкорпорации "Ростех").

Сборка первого опытного Ми-38Т была начата на Казанском вертолетном заводе летом 2017 года, а 23 ноября 2018 года новый отечественный военно-транспортный вертолет впервые поднялся в воздух. Пилотировали тогда машину летчики-испытатели Московского вертолетного завода имени М.Л. Миля (входит в состав холдинга "Вертолеты России").

"Успешный первый полет Ми-38Т – несомненный успех российского вертолетостроения, – подчеркивал индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков. – Это уникальная машина, созданная полностью на основе отечественных компонентов. Транспортная модификация Ми-38Т обладает большим потенциалом с точки зрения наращивания ее функционала и возможностей. На ее базе могут создаваться различные специализированные версии, в том числе вертолет для арктических условий эксплуатации".

После этого вертолет поступил на совместные специальные летные испытания, а уже в текущем году к первому Ми-38Т присоединилась и вторая опытная машина, также построенная на Казанском вертолетостроительном заводе.

Холод, жара и тяготы военной службы

Впервые опытный образец Ми-38Т был представлен в составе статической экспозиции холдинга "Вертолеты России" на аэродроме "Кубинка" в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2019", проходившего летом 2019 года. Ну а чуть позже уже получивший характерную зеленую цифровую или пиксельную камуфляжную окраску новый отечественный винтокрылый универсал в погонах был показан и на выставке МАКС-2019.

И вот, как только что стало известно, первая военно-транспортная "тридцатьвосьмерка" уже передана Минобороны РФ и находится в опытной эксплуатации, а до конца года в распоряжение к нашим военным поступит и вторая опытная машина. "В лице Министерства обороны Ми-38 получит опытного эксплуатанта, который сможет полностью раскрыть потенциал этого вертолета, обладающего повышенной тяговооруженностью и дальностью полета", – отмечает в связи с этим Андрей Богинский.

По результатам обкатки Ми-38Т в войсках заказчик примет решение о дальнейших закупках нового отечественного военно-транспортного вертолета для нужд российских Воздушно-космических сил в рамках государственной программы вооружений.

Ну а пока генералы проверяют военный вариант "тридцатьвосьмерки" на готовность, как говорится, переносить все тяготы и лишения военной службы, его гражданского собрата разработчик испытывает на расширенные возможности применения. Суть последних в том, чтобы поэтапно увеличить ресурс машины, ее взлетную массу и скорость полета, а также подтвердить способность Ми-38 к полетам в условиях обледенения и при экстремально низких и высоких температурах воздуха, что позволит в итоге получить одобрение главных изменений к сертификату типа.

Ми-38 уже прошел испытания на холод, жару и высокогорье: на базе аэропорта Мирный и площадке Накын в Якутии по результатам выполнения 57 полетов и 18 наземных опробований силовой установки была подтверждена возможность техобслуживания машины, ее подготовки к полету и надежного запуска двигателей при температуре воздуха ниже минус 45 градусов по Цельсию; в Астрахани вертолет совершил более 50 полетов, подтвердив возможность эксплуатации при температурах воздуха до плюс 45 градусов по Цельсию, а на Эльбрусе – доказал свою способность выполнять полеты на высотах до 3 тыс. м над уровнем моря.

Впрочем, впереди у "тридцатьвосьмерки" самое главное испытание: тяжелая и бескомпромиссная борьба за место на мировом рынке вертолетной техники, как военной, так и гражданской. И наша машина должна выйти победителем из этой борьбы, зачастую принимающей характер настоящей войны, пусть и без выстрелов из пушек и разрывов авиабомб. Иного будущего у винтокрылой машины, созданной учениками легендарного Михаила Миля, даже и быть не может. Только победа!

Владимир Щербаков

Заместитель ответственного редактора НВО